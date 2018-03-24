Afrin bölgesinde kontrolün tamamen sağlandığını, bölge halkının güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak için arama tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için, 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.
Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla, BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamında Afrin bölgesinde kontrol tamamen sağlandı. Halkın güvenle evlerine dönüşünü sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda TSK unsurları bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733 oldu.
TSK, "Afrin bölgesi tamamen kontrol altında" açıklamasını yaptı
Sosyolog Dr. Esra Albayrak, çocuk ihmali ve istismarına ilişkin yaptığı açıklamada, sorunun medyanın günlük tartışmaları içerisinde çözümlenmesinin mümkün olmadığını ve konunun bilhassa uzmanlar tarafından tartışılması gerektiğini belirtti
“İşimiz Çok, Yolumuz Uzun, Vaktimiz Yok!” sloganıyla 68 ilden Ankara’ya gelen yükseköğrenim gönüllüleri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen buluşmada bir araya geldi
Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı duruşma salonunun önünde gazi ve şehit yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı. Bir gazinin darbedildiği öğrenilen olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Aksaray'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı bildirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde, Afrin konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarına ulaşıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de Fafretin, Bercke, Kebaşin köylerini teröristlerden kurtardı.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Alt Komisyonunun hazırladığı raporda "Yurt dışındaki Türk gençlerinin evlilik ve aile kurma konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği" önerisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin, "Dedik ki, biz buralardan artık geri adım atamayız" ifadelerini kullandı
BM'de Dünya Down Sendromu Konferansı’na katılan down sendromlu Türk genci Robert Cem Osborn, "Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum: İş Koçu Destekli İstihdam Programı"nda anlattıklarıyla katılımcıların beğenisini kazandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD ile Türkiye arasında Münbiç konusundaki görüşmeler için Dışişleri Müsteşarı’nın önümüzdeki hafta ABD’ye gidebileceğini söyledi
AB liderleri, Brüksel'deki zirvenin ilk gününün ardından yayımladıkları sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendirip kınadı. Liderler, "aralarında iki Yunan askerinin de bulunduğu AB vatandaşlarının Türkiye'de devam eden tutuklulukları konusunda derin kaygıları olduğunu" belirterek, bu konuların AB ile diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini iddia etti
İnternete RTÜK denetimi getiren tasarının Meclis'te kabul edilerek yasalaşmasının ardından ayrıntılar belli oldu
Işık Yayıncılık'a yönelik, İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Aydın Doğan, aralarında Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk'ün de olduğu şirketleri Demirören Grubu'na sattı. Bu satıştan sonra Doğan’dan beklenen açıklama geldi