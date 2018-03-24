Abluka altındaki Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler sürüyor

Çin'den ABD'ye 'ticaret savaşı' uyarısı

Çin Başbakan Yardımcısı Liu, ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile yaptığı telefon görüşmesinde, soruşturma raporunun dünya ticaret kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Raporun ne Çin ne ABD ne de dünyanın çıkarına olduğunu ifade eden Liu, Çin'in kendi ulusal çıkarlarını korumaya hazır olduğunu ve bunu yapacak kapasite de olduğunu vurguladı.