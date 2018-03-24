Milli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± sÃ¼per bilgisayarlardan Ã§Ä±kacak

TÃ¼rk HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Sanayii AÅž (TUSAÅž/TAI),Â Milli Muharip UÃ§akÂ veÂ HÃœRJETÂ gibi projelerin yoÄŸun mÃ¼hendislik hesaplamalarÄ± iÃ§in teknolojik altyapÄ±sÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdi.
TUSAÅž, son dÃ¶nemde TÃ¼rk savunma ve havacÄ±lÄ±k sanayisi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¼stlendiÄŸi Ã¶nemli projeler baÅŸta olmak Ã¼zere yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n aerodinamik, aeroakustik, yapÄ±sal ve beka analizleri gibi yoÄŸun mÃ¼hendislik hesaplamalarÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere yeni YÃ¼ksek BaÅŸarÄ±mlÄ± Hesaplama Sistemi kurdu.
Sistem sayesinde, bilim ve mÃ¼hendislik alanÄ±ndaki yoÄŸun hesaplamaya dayalÄ± karmaÅŸÄ±k problemler sÃ¼per bilgisayarlar kullanÄ±larak Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼yor. YÃ¼ksek BaÅŸarÄ±mlÄ± Hesaplama Sistemi olarak ifade edilen sÃ¼per bilgisayarlarda gÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸlemciler iÃ§eren sunucu sistemleri, dÃ¼ÅŸÃ¼k gecikmeli ve yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± Ã¶zel aÄŸ altyapÄ±sÄ± kullanÄ±larak bir bÃ¼tÃ¼n olarak Ã§alÄ±ÅŸabiliyor.
Sistem, toplamda 10 binin Ã¼zerinde iÅŸlemci Ã§ekirdeÄŸine ve 120 bin gigabayt belleÄŸe sahip bulunuyor.
Uzun sÃ¼reli yoÄŸun testler sonunda farklÄ± analiz tipleri iÃ§in Ã¶zel olarak tasarlanan YÃ¼ksek BaÅŸarÄ±mlÄ± Hesaplama Sistemi'nde, grafik iÅŸlemci destekli sunucularÄ±n yanÄ± sÄ±ra analiz verilerinin saklanmasÄ± iÃ§in bin terabayt kapasiteli yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± depolama birimleri bulunuyor.
TUSAÅž'Ä±n Ã§eÅŸitli projelerinde yapÄ±lan mÃ¼hendislik analizleri, sÃ¶z konusu yeni sistem kullanÄ±larak geÃ§miÅŸe gÃ¶re Ã§ok daha kÄ±sa sÃ¼relerde, daha yÃ¼ksek hassasiyetle gerÃ§ekleÅŸtirilebilecek.
TUSAÅž, baÅŸta Milli Muharip UÃ§ak ve HÃœRJET olmak Ã¼zere yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projelerin yoÄŸun mÃ¼hendislik hesaplamalarÄ± iÃ§in yeni YÃ¼ksek BaÅŸarÄ±mlÄ± Hesaplama Sistemi kurdu. Sistem sayesinde, bilim ve mÃ¼hendislik alanÄ±ndaki yoÄŸun hesaplamaya dayalÄ± karmaÅŸÄ±k problemler sÃ¼per bilgisayarlar kullanÄ±larak Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼yor.
Video paylaÅŸÄ±m sitesi YouTube, ateÅŸli silahlarla ilgili iÃ§eriÄŸe sahip videolara ilave kÄ±sÄ±tlamalar getirdi.
AP BaÅŸkanÄ± Tajani, "Mark Zuckerberg'i Avrupa Parlamentosu'na davet ettik. Facebook'un, kiÅŸisel verilerin demokrasiyi manipÃ¼le etmek iÃ§in kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na, 500 milyon AvrupalÄ±nÄ±n temsilcileri karÅŸÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klÄ±k getirmesi gerekiyor." dedi.
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Amerikan uzay aracÄ± ve roket Ã¼reticisi SpaceX firmasÄ±nÄ±n kurucusu Elon Musk, Mars'a yolculuk iÃ§in ilk testlerin gelecek sene baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
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Ã‡inli firma Baidu, geliÅŸtirdiÄŸi yapay zekayÄ± Googleâ€™a bir sesli cevap dosyasÄ± gÃ¶ndererek duyurdu.
Konya'da, AkÄ±nsoft isimli yazÄ±lÄ±m firmasÄ±nca kurulan "AkÄ±nRobotics" fabrikasÄ±nda Ã¼retilen "insansÄ±" robotlar, Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n projesine talip oldu