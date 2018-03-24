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'FARC'ın seçim mağlubiyeti şaşırtıcı değil'
'FARC'ın seçim mağlubiyeti şaşırtıcı değil'

Kolombiya'da silah bırakan FARC'ın siyasetteki meşru partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün genel seçimdeki yenilgisinin, yıllardır işlediği suçlar" ile "toplumdaki zayıf meşruiyetinin" bir sonucu olarak şaşırtıcı olmadığıdeğerlendiriliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya'da hükümetle yaptığı barış anlaşmasının ardından silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) siyasetteki meşru partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün (FARC) genel seçimde aldığı oy oranının yüzde 0,5'i dahi yakalayamamış oluşunun, "yıllardır işlediği suçlar" ile "toplumdaki zayıf meşruiyetinin" bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Geçmişte ülkenin bir kısmını devletin alternatifi gibi kontrol etme gücüne ulaşmış FARC, meşru siyasi hayattaki ilk sınavı olan 11 Mart'taki genel seçimde Senatoda yüzde 0,34, Temsilciler Meclisinde de yüzde 0,21 oy oranını ancak yakalayabildi.

Barış anlaşmasıyla elde ettiği, Kongrenin her iki kanadında 5'er sandalye ile temsil edilme garantisi sayesinde siyasi hayatına devam edecek FARC'ın sandıklardan çıkamamasını başkent Bogota'daki Externado Üniversitesi Maliye, Yönetim ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi Andres Macias Tolosa ile Rosario Üniversitesi Siyaset, Yönetim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yann Basset değerlendirdi.

Her iki isim de FARC'ın aldığı oy oranının düşüklüğünün şaşırtıcı olmadığını savundu.

Basset, "Her şeyden önce FARC’ın halk nezdinde uğradığı bu büyük itibarsızlık, silahlı mücadelesinde yıllardır işlediği suçlardan kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Partinin Kolombiya siyasi hayatındaki geleceğine ilişkin Basset, FARC'ın silahlı örgüt geçmişi ile arasına mesafe koymak zorunda kalacağının altını çizdi.

Basset ayrıca FARC'ın aldığı seçim mağlubiyetinin, hükümet ile ülkedeki diğer silahlı isyancı sol grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki müzakereleri olumlu etkileyebileceğini belirtti.

ELN'nin, FARC'ın aldığı oy oranına bakarak artık "halkın temsilcisi olma propagandasıyla kendini kandırmaktan" vazgeçeceğini dile getiren Basset, bu durumun örgütün silah bırakma yoluna evrilmesini kolaylaştıracağı değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan barış anlaşmasının uygulama sürecindeki olumsuzluklardan ötürü hayal kırıklığına uğramış eski FARC militanlarının ELN safına geçmesi ihtimaline de dikkati çeken Basset, böyle bir olasılık karşısında hükümet ve ELN arasındaki görüşmelerin nereye varacağını tahmin etmenin oldukça güçleşeceğini vurguladı.

"FARC’IN YÖNETİCİ KADROSUNU DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYOR"

Tolosa ise seçim kampanyası boyunca FARC'ın gittiği yerlerde protestolarla karşılaşmasının bu mağlubiyetin habercisi olduğunu belirtti.

İlk barış anlaşması referandumunda çıkan "hayır" sonucunu da anımsatan Tolosa, bugünkü oy oranının FARC'ın toplumdaki "zayıf meşruiyetinin" bir sonucu olduğunu söyledi.

Eski silahlı örgüt FARC’ın liderlerinin yeni siyasi parti FARC'ı da yönettiklerini hatırlatan Tolosa, bu isimlerin en azından kısa vadede kenara çekilmesi ve partinin başka isimlerle yola devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.



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