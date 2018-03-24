Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 ay sonra 'metal yorgunluğu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Yaşar Doğu Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart 2019'daki yerel seçime hazırlanıldığını dile getirdi. 2019 Kasım'ında parlamento seçimi ve ardından cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını hatırlatan Erdoğan, alandakilere "Hanım kardeşlerim, tüm evlere girmeye hazır mıyız? Ana kademe, kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Gençler, lise ve üniversiteli kardeşlerimizi kucaklamaya hazır mıyız?" diye seslendi.
"Bizim selamlama logomuz Rabiamız." ifadesini kullanan Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yaptı.
Birilerinin bunu hala öğrenemediğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bay Kemal diyor ki, 'Bu bir terör örgütünün işaretidir.' Ey gidi Kemal ey, nerelerde dolaşıyorsun sen? Bunun içinde tek millet var, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, Gürcü'sü, Boşnak'ı Arnavut'u ile 81 milyon tek millet. Bayrağımızın üstünde bayrak yok. Rengi şehidimizin kadından geliyor, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Tek vatan, 780 bin kilometrekare ile tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler, böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. İnlerine kadar kovalayacağız dedik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de kovaladık, kovalamaya devam ediyoruz. Suriye'ye kaçtılar yine kovaladık, Fırat Kalkanı Harekatı ile kovaladık. Afrin'de kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Zaten birliğimizin nişanesi bu. Bizi bölmek isteyenlere karşı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız ve Türkiye olacağız."
Geçen yıl mayıs ayında AK Parti teşkilatlarında metal yorgunluğu gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı." ifadelerini kullandı
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