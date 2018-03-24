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Ortadoğu
Güncelleme: 14:58, 24 Mart 2018 Cumartesi

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Tel Rıfatlılar kendi topraklarının da YPG/PKK'dan kurtarılmasını istiyor
Tel Rıfatlılar kendi topraklarının da YPG/PKK'dan kurtarılmasını istiyor
Foto: Arşiv

YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinin sakinleri ve çok sayıda ÖSO mensubu, Türkiye'den kendi topraklarını da kurtarmasını bekliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afrin'deki YPG/PKK'nın işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Zeytin Dalı Harekatı'yla topraklarının da kurtarılması için gösteri düzenledi.

ÖSO'ya bağlı Tel Rıfat kökenli yaklaşık 400 savaşçı ile çok sayıda sivil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nın Tel Rıfat ilçesini de kapsaması talebiyle Siccu-Azez yolunu kapattı.

Tel Rıfat'a yakın bir noktada, YPG/PKK aleyhine sloganlar atan ve topraklarını geri almak istediklerini haykıran topluluk, harekatın genişlemesini istedi.

TSK ve bölgedeki asayiş unsurlarının ikna çabaları sonucu, topluluk bir süre sonra olaysız dağıldı.

YPG/PKK, 2016 başlarında Rusya ve rejim desteğini alarak Afrin'den güneydoğuya doğru yayılmıştı. Afrin dışına çıkan teröristler, Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerindeki yaklaşık 250 bin kişiyi göçe zorlamıştı.

Tel Rıfatlılar, Fırat Kalkanı bölgesine komşu ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine sığınmıştı.

Tel Rıfat Yerel Meclis Başkanı Mahmut Allito, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde AA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütünün işgalinden sonra terk etmek zorunda kaldıkları evlerine dönebilmek için Afrin'deki tehdidin bitmesini beklediklerini söylemişti.



İlgili Konular Türkiye Tel rıfat YPG/PKK
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