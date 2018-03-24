Güncelleme: 15:16, 24 Mart 2018 Cumartesi

Almanya'da '8. Münih Kitap Sergisi' açıldı





Almanya'da açılan sergide, Kur'an-ı Kerim'in Almanca tercümesi ve İslam dinini anlatan kitapla, ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya'nın Münih kentinde İslam dinini anlatan, Türkçe ve Almanca kitaplardan oluşan "8. Münih Kitap Sergisi" açıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) Kitabevi tarafından, Münih Merkez Camisi konferans salonunda açılan sergide, yaklaşık 750 kitap yer alıyor. DİTİB-ZSU Güney Bavyera Temsilcisi Önder Yıldız, bu yıl 8'incisi açılan sergide Almanların, özellikle Kur'an-ı Kerim'in Almanca tercümesi ve İslam dinini anlatan kitaplara ilgi gösterdiğini söyledi. Yıldız, "Sergide dini, tarihi, güncel, genel kültür, aile ve çocuk kitaplarının yanı sıra DİTİB Köln Merkez Camisi maketli ezan okuyan saat gibi geniş yelpazede hediyelik eşyalar ve hac malzemeleri de sunuyoruz. Gerek Türk gerekse Almanlar sergimize aileleriyle gelip burada güzel vakit geçiriyorlar." dedi. Sergi, 8 Nisan'a kadar gezilebilecek.

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