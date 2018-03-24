Güncelleme: 15:28, 24 Mart 2018 Cumartesi

Batman'dan acı haber: 1 asker şehit



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Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda PKK'lılara yönelik sürdürülen operasyonda bir askerin şehit olduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda PKK mensuplarına yönelik devam eden operasyonda, bir asker şehit düştü. Güvenlik güçlerince Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyonda ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Dün, PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan arama tarama faaliyeti sırasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit olmuş, ardından başlatılan operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti.

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