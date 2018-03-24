Güncelleme: 16:18, 24 Mart 2018 Cumartesi

700 akademisyeni buluşturan '2. INCSOS Kongresi' Kudüs'te başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden 700'e yakın akademisyeni bir araya getiren Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS), Kudüs Üniversitesi'nde başladı.

İsrail işgalinin sembolik unsurlarından biri olan Ayrım Duvarı ile Doğu Kudüs'ten ayrılan Ebu Dis banliyösündeki Kudüs Üniversitesi'nde düzenlenen kongrenin açılışında Türk ve Filistin milli marşları okundu. Kongrenin açılış konuşmalarını Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan el-Hüseyni, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Aslan ve Kudüs Üniversitesi Rektörü İmar Ebu Kişik yaptı.

Büyükelçi Türkoğlu konuşmasında kongrenin, "Türkiye ile Filistin halkları ve devletleri arasında mükemmel düzeyde bulunan ilişkilere yeni bir kurumsal boyut ekleyeceğini" söyledi.

Kongrenin zamanlamasının isabetli olduğunu belirten Türkoğlu, "Filistin davasının ve Kudüs'ün geleceğinin tehdit altında olduğu bir dönemde Filistin ve özellikle Kudüs halkı ile dayanışma göstermek her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından yürütülmekte olan kız yurdu inşası projesine işaret eden Türkoğlu, söz konusu yurdun Filistinli öğrencilerin yanı sıra Arapça öğrenmek için Filistin'e gelen Türk öğrenciler tarafından da kullanılacağını ifade etti.

KONGRENİN KUDÜS'TE DÜZENLENMESİ "İŞGALCİ İSRAİL'E BİR MESAJ"

Öte yandan Abbas'ın Özel Temsilcisi ve Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi Hüseyni de yaptığı konuşmasında, böylesi bir kongrenin Kudüs'te düzenlenmesinin "işgalci İsrail'e bir mesaj" anlamı taşıdığını kaydetti.

Hüseyni, "Kudüs'ü, ABD'nin desteği ve İsrail'in başkenti olarak ilan etmekle orada bulunan işgalciler hükmedemez. Bilakis Kudüs'ün köklü bir tarihi ve sahipleri var." dedi.

"TÜRKLERİN VARLIĞIYLA KUDÜS YETİM KALMAYACAKTIR"

Türkiye'den Kudüs'e gelen ziyaretçilerin varlığına işaret eden Kudüs İşleri Bakanı Hüseyni, "Türklerin varlığıyla Kudüs yetim kalmayacaktır ve Kudüs'ü savunanlar var oldukça da Kudüs Filistin'in ebedi başkenti olarak kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Saydam ise İsrail ablukası altındaki Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin çektikleri acılardan bahsederek başladığı konuşmasında, katılımcıları Filistin halkının günlük acılarını kendi ülkelerinde anlatmaya davet etti.

"ESİRİ ZİYARET, GARDİYANI ZİYARET DEĞİLDİR"

Filistin halkının kendisini yalnız hissetmediği sürece işgale karşı boyun eğmeyeceğini ve zafere ulaşacağını vurgulayan Saydam, şöyle konuştu:

"Siz bugün buradaki varlığınızla 'Kudüs'ü ziyaret etmek işgali normalleştirecektir' yönündeki söylemi kırdınız. Çünkü siz kardeşlerinizi ziyaret ediyorsunuz ve işgali meşrulaştırmıyorsunuz. Esiri ziyaret, gardiyanı ziyaret etmek değildir."

Gazi Üniversitesi Rektörü Uslan da kongrenin, "Filistinli gençlerin eğitim imkanlarını geliştirip genişletmenin yollarının aranmasına, Filistin'in bilim, sanat, siyaset üretme ve bu alanlarda kendini ifade etme, kendini geliştirme imkanlarını artırmasına fırsatlar sunacağına inandığını" söyledi.

Uslan, "Filistin'in eğitim ve bilim alanında işbirliği imkânlarını bizzat görüp bu imkânlar çerçevesinde işbirliğini başlatmak ve hızla geliştirmek hepimizin en temel görevidir. Kardeşliğimiz ve insanlığımız bunu gerektirir. Çünkü biz, bir bedenin değişik azaları gibi olmak zorundayız." diye konuştu.

KONGRE, FİLİSTİN'DEKİ BİLİMSELÇALIŞMALAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bununla birlikte Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad Ebu Kişik, Türkiye'ye Filistin davasına verdiği destekten dolayı şükranlarını ifade ederek başladığı konuşmasında, "Kardeş Türkiye halkına Kudüs'ten sevgilerimizi gönderiyoruz. Kudüs'ün Türk halkının aklında ve vicdanındaki yerinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den üniversite ve bilimsel kurumlarla çalışmaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Ebu Kişik, 2. INCSOS kongresinin üniversitelerinde düzenlenmesinin Filistin'deki bilimsel çalışmalar için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Turkish Studies Dergisi Editörü Mehmet Dursun Erdem ise kongrenin amaçlarına ilişkin şunları söyledi:

"Kudüs'ün kültürümüzde ve bilimsel çalışmalarımızdaki etkisini ortaya çıkarmak, kongreye katılacak olan bilim adamlarının Kudüs'ün tarihi, kültürel ve dini mekânlarını görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bakış açıları oluşturabilmelerini sağlamak, Türkiye ve Filistin'de görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek, her iki grubu kaynaştırmak ve böylelikle Filistinli akademisyenlere dünyaya açılmada köprü vazifesi görmek, düzenlediğimiz kongrenin temel amaçları arasındadır."

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün banliyölerinden sayılan ve İsrail’in "güvenlik" gerekçesiyle 2002'de ördüğü Ayrım Duvarı'nın diğer yakasında kalan Kudüs'ün Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kongreye başta Türkiye olmak üzere yaklaşık 10 ülkeden 700'e yakın akademisyen ve siyasetçi katılıyor.

Üç gün sürecek olan kongrede, 7 eş zamanlı sempozyumda, akademisyenler 30 ayrı oturumda 500'e yakın "tarih ve sanat araştırmaları", "din ve toplum", "felsefe, davranış ve sağlık bilimleri", "bilişim teknolojileri ve uygulamalı bilimler", "ekonomi, hukuk ve siyaset", "eğitim bilimleri" ile "dil ve edebiyat" alanlarında tebliğ sunacak.