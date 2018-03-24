Arnavutluk'ta bulunan Türk denizaltısı TCG Preveze'ye ziyaretçi akını

Türk Deniz Kuvvetlerine ait "TCG Preveze" denizaltısı, Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Petro Koçi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Bardhyl Kollçaku tarafından ziyaret edildi.
Türkiye ve Arnavutluk arasındaki askeri ilişkiler ve iş birliğin geliştirilmesi çerçevesinde 22 Mart tarihinden beri Dıraç Limanı'nda bulunan Türk denizaltısı TCG Preveze'nin kapıları, Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Koçi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Kollçaku'nun yanı sıra Arnavutluk Deniz Kuvvetleri yetkilileri için açıldı.
Büyükelçisi Yörük, yaptığı açıklamada, Türk denizaltısının buradaki mevcudiyetinin Türkiye ile Arnavutluk arasındaki mükemmel ilişkilerin bir yansıması olduğunu ifade etti.
İki ülke arasında askeri ve savunma alanındaki ilişkilerin diğer alanlarda olduğu gibi son derece yoğun olduğunu dile getiren Yörük, "İkili ilişkilerimizin yanı sıra Arnavutluk da Türkiye'nin zamanında vermiş olduğu destekle bugün artık NATO'nun bir üyesi ve NATO'da bizim müttefikimiz." dedi.
Yörük, "Şu an Arnavutluk deniz kuvvetlerine ait bir gemiyi de bugün Türkiye'de İzmir Limanı'nda ağırlıyoruz. Sayın Arnavutluk Savunma Bakanı (Olta Xhaçka) da Arnavutluk donanmasına ait bu gemiyi ve mürettebatını ziyaret etmek üzere yarın Türkiye'ye gidecek." şeklinde konuştu.
Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Koçi de, Türkiye'nin her yıl Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine finansal destekte bulunduğunu hatırlatarak, Türk denizaltısının bu ziyaretinin, iki ülke arasında askeri alandaki iş birliğin yoğunlaşmaya devam ettiğinin kanıtı olduğunu vurguladı.
Koçi, "Türkiye ve Arnavutluk savunma bakanları arasındaki ziyaretler, ya da (Arnavutluk) Başbakan Rama'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ziyareti gibi diğer üst düzey ziyaretler bunun en iyi göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Bunun, barış ve istikrara hizmet eden bir askeri iş birliği olduğuna işaret eden Koçi, Türkiye'nin Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunu desteklemeye devam ettiğini, Türkiye'ye minnettar olduklarını kaydetti.
Türk denizaltısının ziyaretiyle, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki askeri ilişkileri ile iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve Arnavut makamlarının Türkiye'nin askeri kapasite ve olanakları hakkında bilgilendirilmesi amaçlanıyor.
Uzunluğu 62 metre ve ağırlığı 400 ton olan TCG Preveze S 353, 25 Mart'a kadar Dıraç Limanı'nda bulunacak.
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Arnavutluk'un Draç Limanı'nda bulunan Türk denizaltısını, Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Koçi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Kollçaku'nun yanı sıra Arnavutluk Deniz Kuvvetleri yetkililerinin ziyaret ettiği bildirildi
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