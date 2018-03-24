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Norveçli gazeteci Akerhaug: YPG Arap köylerinde etnik temizlik yapıyor
Norveçli gazeteci Akerhaug: YPG Arap köylerinde etnik temizlik yapıyor
Foto: Arşiv

Norveçli gazeteci Lars Akerhaug, ''Batı ve Norveç'in desteklediği YPG mensupları Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor.'' tespitinde bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Norveçli gazeteci Lars Akerhaug, ''Batı ve Norveç'in desteklediği YPG üyelerinin Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor.'' ifadelerini kaydetti. 

Akerhaug, Norveç'in politik gazetesi Minerva'da yazdığı makalede YPG/PKK'nın işlediği savaş suçlarına dikkati çekti.

"Suriye'nin kuzeyindeki insan hakları ihlallerinin arkasında YPG var" başlıklı makalesinde Akerhaug, ''Batı ve Norveç'in desteklediği YPG milisleri Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

Akerhaug, YPG'nin muhalif Kürt siyasetçileri kaçırdığı, öldürdüğü ve işkence ettiğine dikkati çekerek, Uluslararası Af Örgütü'nün bu yöndeki tespitine atıfta bulundu.

Akerhaug, PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde ele geçirdiği bölgelerde "etnik temizlik amaçlı katliam" yaptığını vurguladı.



İlgili Konular Akerhaug YPG/PKK
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