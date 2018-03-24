Norveçli gazeteci Akerhaug: YPG Arap köylerinde etnik temizlik yapıyor

Norveçli gazeteci Lars Akerhaug, ''Batı ve Norveç'in desteklediği YPG üyelerinin Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor.'' ifadelerini kaydetti.
Akerhaug, Norveç'in politik gazetesi Minerva'da yazdığı makalede YPG/PKK'nın işlediği savaş suçlarına dikkati çekti.
"Suriye'nin kuzeyindeki insan hakları ihlallerinin arkasında YPG var" başlıklı makalesinde Akerhaug, ''Batı ve Norveç'in desteklediği YPG milisleri Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor." ifadelerini kullandı.
Akerhaug, YPG'nin muhalif Kürt siyasetçileri kaçırdığı, öldürdüğü ve işkence ettiğine dikkati çekerek, Uluslararası Af Örgütü'nün bu yöndeki tespitine atıfta bulundu.
Akerhaug, PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde ele geçirdiği bölgelerde "etnik temizlik amaçlı katliam" yaptığını vurguladı.
İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından yeni parlamento toplanarak başkanlarını belirledi. İtalya'da 630 sandalyeli Temsilciler Meclisine 422 oy alan sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nden Fico başkanlık yapacak. 315 sandalyeli Cumhuriyet Senatosuna 240 oyla merkez sağ ittifakı içindeki Forza Italia'dan Casellati seçildi.
Norveçli gazeteci Lars Akerhaug, ''Batı ve Norveç'in desteklediği YPG mensupları Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor.'' tespitinde bulundu
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