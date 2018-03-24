17:53, 24 Mart 2018 Cumartesi

Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında kilometrelerce TIR kuyruğu





Yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometre kuyruk oluşturdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avrupa'ya çıkmak isteyen TIR'lar, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan TIR şoförleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu. TIR kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 560, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde ise yaklaşık 200 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.