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Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında kilometrelerce TIR kuyruğu
Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında kilometrelerce TIR kuyruğu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometre kuyruk oluşturdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa'ya çıkmak isteyen TIR'lar, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan TIR şoförleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

TIR kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 560, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde ise yaklaşık 200 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.



İlgili Konular Tır Bulgaristan Avrupa'ya açılan sınır kapıları
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