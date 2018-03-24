İtalya'da yeni parlamento meclis ve senato başkanlarını seçti

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından ilk kez dün toplanan İtalyan parlamentosunda iki gündür süren müzakere ve seçimler sonucunda 18. Yasama Dönemi'nde Temsilciler Meclisi Başkanlığına 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Roberto Fico, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Forza Italia'dan Maria Elisabetta Alberti Casellati seçildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan parlamentosunda Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun başkanlarının seçilmesi için dün oylama başladı. Başkanlar, merkez sağ ittifakı ile 5 Yıldız Hareketi arasında anlaşmaya varılması sonucunda belirlendi.
Temsilciler Meclisi Başkanı, yapılan dördüncü tur oylama sonucunda 422 oyla sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nden Roberto Fico oldu.
Fico, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisinde başkan seçilmek için aranan çoğunluk sayısı 311'i büyük farkla geçerek başkan seçildi.
10 Ekim 1974 doğumlu Fico, Trieste Üniversitesinden İletişim Bilimleri Bölümü'nden mezun oldu. Fico, 2005 yılında daha sonra 5 Yıldız Hareketi'nin doğacağı komedyen "Beppe Grillo'nun arkadaşları" grubunun kurucuları arasında yer aldı. 2010 yılında Kampanya Bölgesi'nin Başkanı olan Fico, 2013 yılındaki seçimlerde M5S'den Temsilciler Meclisi üyeliğine seçildi.
315 sandalyeli Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ise üçüncü tur oylamada 240 oyla merkez sağ ittifakı içinde yer alan ve eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia'dan (Haydi İtalya) Maria Elisabetta Alberti Casellati seçildi. Casellati, İtalya'da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına seçilen ilk kadın oldu.
12 Ağustos 1946 doğumlu Casellati, Pontifical Lateran Üniversitesinde Hukuk ve Kilise Kanunu Bölümü'nden mezun oldu. 1994 yılında ilk kurulduğunda Forza Italia'ya katılan Casellati, ilk kez o yıl yapılan seçimlerde senato üyeliğine seçildi. Ardından Forza Italia'nın başı çektiği merkez sağ ittifakı hükümetleri döneminde 2004-2006 ve 2008-2011 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Casellati, Eylül 2014'ten bu yana İtalyan Yüksek Yargı Kurulunun da üyeliğini yürütüyor.
Seçimlerde büyük oy kaybeden iktidarın büyük ortağı Demokrat Parti (PD) ise kendi adayları Temsilciler Meclisinde Roberto Giachetti ve Cumhuriyet Senatosunda Valeria Fedeli'ye oy verdi.
Temsilciler Meclisi başkanlığı oylamasında Giachetti, 102 oyla M5S'nin adayı Fico'nun bir hayli gerisinde kaldı.
Geri kalan oylar ise M5S'nin geri çekilen adayı Riccardo Fraccaro'ya 7, Forza Italia'dan Renato Brunetta'ya 3 ile 86 geçersiz ve boş oy şeklinde bölündü.
Cumhuriyet Senatosu başkanlığı oylamasında ise PD'nin adayı Fedeli 54 oyuyla 240 oy alan Casellati'nin gerisinde kaldı.
Senato oylamasında, birkaç farklı isme 1 ile 3 arası oy giderken, 14 tane de boş oy kullanıldı.
İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından yeni parlamento toplanarak başkanlarını belirledi. İtalya'da 630 sandalyeli Temsilciler Meclisine 422 oy alan sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nden Fico başkanlık yapacak. 315 sandalyeli Cumhuriyet Senatosuna 240 oyla merkez sağ ittifakı içindeki Forza Italia'dan Casellati seçildi.
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