Güncelleme: 18:12, 24 Mart 2018 Cumartesi

Afrin'de YPG'nin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar tek tek imha ediliyor





Afrin'in Cinderes beldesi ile Arapuşağı köyünde yapılan arama faaliyetlerinde, sivil halkın hayatını tehdit eden 8 el yapımı patlayıcı, TSK'deki uzman ekipler tarafından tespit edilip imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afrin'in Cinderes beldesi ile Arapuşağı köyünde yapılan arama faaliyetlerinde, sivil halkın hayatını tehdit eden 8 el yapımı patlayıcı bulundu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YPG/PKK'lılar Afrin'de sivillerin hayatlarını tehdit etmeyi sürdürüyor. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcılara yönelik arama faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, bu kapsamda Afrin'in Cinderes beldesi ile Arapuşağı köyünde el yapımı patlayıcı ve mayın arama faaliyetinde bulundu. Aramalarda, YPG/PKK'lılar tarafından tuzaklanan ve sivil halkın hayatını tehdit eden 8 el yapımı patlayıcı tespit edildi. TSK'deki uzman ekipler el yapımı patlayıcıları kontrollü olarak imha etti.



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