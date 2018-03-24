İsrail'in ele geçiremediği Yahudiler: Samiriler

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
AA Kudüs muhabiri Esat Fırat, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS) çerçevesinde Filistin Yahudileri olarak bilinen "Gerizim Dağı'nın Gizemli Halkı Samirilere" ilişkin sunum yaptı.
Samirilerin, Filistin toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Fırat, "Dünyanın en küçük dini cemaati sayılan, gizemli yapılarıyla, yaklaşık 3 bin yıllık tarihleriyle Filistin Yahudileri şeklinde tanınan Samiriler, bölgedeki tüm siyasi çekişmelerden uzak durarak, varlıklarını sürdürmeye çalışıyor." dedi.
"KÜÇÜK ŞAM"DA YAŞIYORLAR
Fırat, Samirilerin Kudüs’ten 80 km uzaklıkta, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde, bazen Ortadoğu’nun “Süslü Gelini, Şam’ın Kız Kardeşi” olarak bazen de "Küçük Şam" olarak adlandırılan tarihi Nablus kentinde yaşadığını belirterek, "İsrailoğulları’nın babası Hazreti Yakub’un 12 oğlundan (Esbat) Hazreti Yusuf’un çocukları oldukları iddia edilen bu gizemli Yahudi topluluk, Hazreti Musa’ya inen gerçek Tevrat’ın kendilerinde olduğuna inanıyor, diğer Yahudilerin 'vahyi' tahrif ettiklerini öne sürüyor.” ifadelerini kullandı.
Samirilerin kendilerine özgün antik İbranice ile yazılmış Tevratlarından örnekler veren Fırat, “Filistin Yahudileri olan Samiriler, Hazreti Musa’nın vefatından sonra Hazreti Yuşa Bin Nun’un komutasındaki İsrailoğullarının 3 bin yıl önce Filistin topraklarını fethettiğinden bu yana Nablus’ta yaşıyor, Beyt’ul Makdis’in Kudüs’te değil, Gerizim Dağı’nın üstünde olduğuna inanıyor.” şeklinde konuştu.
İSRAİL'İN ÇABALARINA RAĞMEN NABLUS'TAN AYRILMIYORLAR
Samirilerin, Filistin gelenek ve göreneklerini benimseyerek tam bir entegrasyon halinde olduğunu belirten Fırat, İsrail’in bu entegrasyondan ayırmak için vatandaşlık vermesine rağmen Samirilerin Nablus’tan ayrılmadıklarını ve Arapça konuşmaya devam ettiklerinin altını çizdi.
Filistinli ve Türk akademisyenler, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi INCSOS'un "Kudüs'e dönüşün ilmi ve fikri boyutunu oluşturduğunu" ve akademik dünyanın Kudüs'e daha sık gelmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerçekleştirilen ve AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nı üstlendiği INCSOS çerçevesinde düzenlenen sempozyumlardan birinde, Fırat, “Gerizim Dağı’nın Gizemli Halkı Samiriler” başlığıyla Filistin Yahudileri olarak bilinen Samirilerinn "dini, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşam biçimlerine" ilişkin bir sunum yaptı.
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