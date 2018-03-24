İklim değişikliğine karşı Edirne'de ışıklar kapandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kentte, Selimiye Camisi, Büyük Edirne Sinagogu, Meriç ve Tunca köprüleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesinin ışıkları etkinliğe destek için kapatıldı.
Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen etkinlikte Edirne Valisi Günay Özdemir'in talimatıyla Mimar Sinan'ın serhat boyundaki imzası Selimiye Camisi, tarihi taş köprüler Meriç ve Tunca ile Büyük Edirne Sinagogu'nun ışıkları kapatıldı.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi de ışıklarını bir süre söndürerek kampanyaya destek oldu.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da kampanya ya destek olunması amacıyla Edirne Darüşşifası ve Güzel Sanatlar Fakültesi dersliklerinin olduğu eski tren garının ışıklarını kampanya süresince kapattırdı.
Vali Özdemir, AA muhabirine Edirne'nin çevresel duyarlıklarının yüksek olduğunu önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanyaya kentin simgelerinin aydınlatmalarını kapatarak destek olduklarını söyledi.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de kaynakların tükenmez olmadığını ve tasarrufa dikkat çeken bu eyleme bu yıl da Vakıflar olarak katıldıklarını söyledi.
Güneren, bu kapsamda Dünya Saati etkinliğine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da vakıf eserlerinin aydınlatmalarını kapatarak destek verdiklerini hatırlattı.
Edirne'de, Selimiye Camisi, Büyük Edirne Sinagogu, Edirne Darüşşifası, Karaağaç eski tren garı, Meriç ve Tunca köprüleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi ışıklarını kapatarak Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) Dünya Saati hareketine destek verdi.
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