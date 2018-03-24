Türkmenistan yarın sandık başında olacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkmenistan Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, seçim yarın yerel saatle 07.00'de başlayıp 19.00'da sona erecek. 125 sandalyelik Meclis için farklı siyasi partilere mensup ve bağımsız 284 aday yarışacak.
Yurt dışındaki vatandaşlar, Türkmenistan'ın yabancı ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerinde oy kullanabilecek.
Türkmenistan'da yarın Meclis seçimlerinin yanı sıra il, ilçe ve şehir halk meclisi üyeliği ile "Gengeş" adı verilen yerel yönetim seçimleri yapılacak.
Seçimi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gibi uluslararası kuruluşların gözlemcileri de izleyecek.
Türkmenistan'da seçim yarın yerel saatle 07.00'de başlayıp 19.00'da sona erecek. 125 sandalyelik Meclis için farklı siyasi partilere mensup ve bağımsız 284 aday yarışacak.
Diyala Emniyeti'nden alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ mensuplarının, Bağdat-Kerkük otoyolunda pusu kurarak 8 polisi öldürdüğü belirtildi.
Afganistan eski muhaliflerinden Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, Afganistan'ın bazı bölgelerinin, 'güvenli bölge' olarak adlandırılarak Taliban üyelerinin aileleriyle yaşaması için örgüte devredilmesi gerektiğini söyledi.
Tel Rıfat halkının terör örgütü PYD/PKK'ya karşı kent meydanında yaptığı gösteri, insansız hava aracı tarafından görüntülendi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yarı otomatik silahların otomatik silahlara dönüştürülmesini sağlayan aparatların kullanımının yasaklanması için Adalet Bakanlığını görevlendirdiğini belirtti.
Filistinli ve Türk akademisyenler, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi INCSOS'un "Kudüs'e dönüşün ilmi ve fikri boyutunu oluşturduğunu" ve akademik dünyanın Kudüs'e daha sık gelmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerçekleştirilen ve AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nı üstlendiği INCSOS çerçevesinde düzenlenen sempozyumlardan birinde, Fırat, “Gerizim Dağı’nın Gizemli Halkı Samiriler” başlığıyla Filistin Yahudileri olarak bilinen Samirilerinn "dini, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşam biçimlerine" ilişkin bir sunum yaptı.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'ndan (SETA) Enes Bayraklı, Hacı Mehmet Boyraz ve Oğuz Güngörmez tarafından hazırlanan "FETÖ'nün Birleşik Krallık Yapılanması" başlıklı kapsamlı raporda FETÖ'nün bu ülkedeki eğitim, medya, ekonomi ve sivil toplum alanlarındaki faaliyetleri, kapsamlı şekilde incelenmiş ve ülkenin örgüte yönelik tutumu masaya yatırıldı.
Afrin'in Cinderes beldesi ile Arapuşağı köyünde yapılan arama faaliyetlerinde, sivil halkın hayatını tehdit eden 8 el yapımı patlayıcı, TSK'deki uzman ekipler tarafından tespit edilip imha edildi
İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından yeni parlamento toplanarak başkanlarını belirledi. İtalya'da 630 sandalyeli Temsilciler Meclisine 422 oy alan sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nden Fico başkanlık yapacak. 315 sandalyeli Cumhuriyet Senatosuna 240 oyla merkez sağ ittifakı içindeki Forza Italia'dan Casellati seçildi.
Norveçli gazeteci Lars Akerhaug, ''Batı ve Norveç'in desteklediği YPG mensupları Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor.'' tespitinde bulundu
KYB'nin Ankara Temsilcisi Gelali, partisindeki bazı yetkililerin sorumsuz davrandığını ve PKK'ya destek açıklamalarının yapılmasına sert tepki göstererek, bunun kimsenin çıkarına hizmet etmediğini söyledi
Türkiye ve dünya genelinden 700'e yakın akademisyeni bir araya getiren "2. INCSOS Kongresi"nin Kudüs'te başladığı bildirildi
Almanya'da, Yeşiller Partisi Milletvekili Özdemir'e, Ermenistan tarafından Devlet Liyakat Nişanı verildiği bildirildi
Almanya'da açılan sergide, Kur'an-ı Kerim'in Almanca tercümesi ve İslam dinini anlatan kitapla, ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı
YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinin sakinleri ve çok sayıda ÖSO mensubu, Türkiye'den kendi topraklarını da kurtarmasını bekliyor