09:07, 25 Mart 2018 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 25 Mart 2018





TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Parlamentolar ArasÄ± Birlik 138. Genel Kuruluna katÄ±lacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Giresun ve Trabzon 6. olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak. (Giresun/12.00/Trabzon/15.00)Â 2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Parlamentolar ArasÄ± Birlik 138. Genel Kuruluna katÄ±lacak. (Cenevre)Â 3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor. (Ä°dlib/Azez/Afrin) Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, AK Parti BeÅŸiktaÅŸ 6. OlaÄŸan Ä°lÃ§e Kongresi'ne iÅŸtirak edecek. (Ä°stanbul/13.00)Â 2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu esnaf ziyaretinde bulunacak, AK Parti Erzincan KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak. (Erzincan/12.30/13.00)Â Â EKONOMÄ° 1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, TBMM BaÄŸcÄ±lÄ±k ve ÃœzÃ¼m AraÅŸtÄ±rma Komisyonu ToplantÄ±sÄ±'na, partisinin Pamukkale ile Merkezefendi KadÄ±n ve GenÃ§lik KollarÄ± toplantÄ±larÄ±na iÅŸtirak edecek. (Denizli/13.00â€‹-16.00â€‹) 2- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, YerkÃ¶y'de Ankara-Sivas YHT HattÄ± Ä°lk Ray Serim TÃ¶reni'nde yer alacak. - Bakan Arslan, BÃ¼yÃ¼k Sinema'da dÃ¼zenlenecek UlaÅŸtÄ±rma Koordinasyon ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak. (Yozgat/10.30/13.30)Â SPOR 1- A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, KaradaÄŸ ile 27 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ deplasmanda yapacaÄŸÄ± Ã¶zel maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek. (Antalya/18.00)Â 2- A Milli KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ±, 2018 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri 6. Grup'taki 4. maÃ§Ä±nda Hasan DaÄŸÄ± Spor Salonu'nda Litvanya'yÄ± konuk edecek. (Aksaray/17.30)Â 3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 22. haftasÄ±na Galatasaray Odeabank-Trabzonspor, FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ-EskiÅŸehir Basket, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka-Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-YeÅŸilgiresun Belediyespor maÃ§larÄ±yla devam edilecek. (Ä°stanbul/13.00/15.15/19.30/Gaziantep/17.00) 4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 22. haftasÄ±, Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§Ä±yla tamamlanacak. (Hatay/14.00)Â 5- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarÄ± final serisi ikinci maÃ§Ä±nda Halkbank ile Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, TVF BaÅŸkent Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. (Ankara/16.00)Â 6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarÄ± final serisi ikinci maÃ§Ä±nda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ile FenerbahÃ§e, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak. (Ä°stanbul/14.00)Â 7- Voleybolda Efeler Ligi play-off klasman etabÄ± 5-8'incilik turu ikinci maÃ§larÄ±nda Ziraat BankasÄ±-Afyon Belediyesi YÃ¼ntaÅŸ, FenerbahÃ§e-Maliye Piyango karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. (Ankara/18.00/Ä°stanbul/19.00)Â 8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabÄ± 5-8'incilik turu ikinci maÃ§Ä±nda Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ile NilÃ¼fer Belediyespor, Cengiz GÃ¶llÃ¼ Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak. (Bursa/17.30)Â 9- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yÃ¼kselecek iki takÄ±mÄ±n belli olacaÄŸÄ± Bayanlar 1. Lig final etabÄ±, AydÄ±n Mimar Sinan Spor Salonu'nda Pursaklar Voleybol Ä°htisas-KarayollarÄ±, BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-THY karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sona erecek. (AydÄ±n/13.00/15.00) 10- Hentbolda Erkekler SÃ¼per Lig 22. hafta maÃ§larÄ± tamamlanacak. 11- Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta mÃ¼sabakalarÄ± sona erecek. Â

Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.