TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 25 Mart 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Giresun ve Trabzon 6. olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak.
(Giresun/12.00/Trabzon/15.00)Â
2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Parlamentolar ArasÄ± Birlik 138. Genel Kuruluna katÄ±lacak.
(Cenevre)Â
3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)
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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, AK Parti BeÅŸiktaÅŸ 6. OlaÄŸan Ä°lÃ§e Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/13.00)Â
2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu esnaf ziyaretinde bulunacak, AK Parti Erzincan KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak.
(Erzincan/12.30/13.00)Â Â
EKONOMÄ°
1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, TBMM BaÄŸcÄ±lÄ±k ve ÃœzÃ¼m AraÅŸtÄ±rma Komisyonu ToplantÄ±sÄ±'na, partisinin Pamukkale ile Merkezefendi KadÄ±n ve GenÃ§lik KollarÄ± toplantÄ±larÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Denizli/13.00â€‹-16.00â€‹)
2- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, YerkÃ¶y'de Ankara-Sivas YHT HattÄ± Ä°lk Ray Serim TÃ¶reni'nde yer alacak.
- Bakan Arslan, BÃ¼yÃ¼k Sinema'da dÃ¼zenlenecek UlaÅŸtÄ±rma Koordinasyon ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
(Yozgat/10.30/13.30)Â
SPOR
1- A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, KaradaÄŸ ile 27 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ deplasmanda yapacaÄŸÄ± Ã¶zel maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek.
(Antalya/18.00)Â
2- A Milli KadÄ±n Hentbol TakÄ±mÄ±, 2018 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri 6. Grup'taki 4. maÃ§Ä±nda Hasan DaÄŸÄ± Spor Salonu'nda Litvanya'yÄ± konuk edecek.
(Aksaray/17.30)Â
3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 22. haftasÄ±na Galatasaray Odeabank-Trabzonspor, FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ-EskiÅŸehir Basket, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka-Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-YeÅŸilgiresun Belediyespor maÃ§larÄ±yla devam edilecek.
(Ä°stanbul/13.00/15.15/19.30/Gaziantep/17.00)
4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 22. haftasÄ±, Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§Ä±yla tamamlanacak.
(Hatay/14.00)Â
5- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarÄ± final serisi ikinci maÃ§Ä±nda Halkbank ile Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, TVF BaÅŸkent Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ankara/16.00)Â
6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarÄ± final serisi ikinci maÃ§Ä±nda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ile FenerbahÃ§e, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Ä°stanbul/14.00)Â
7- Voleybolda Efeler Ligi play-off klasman etabÄ± 5-8'incilik turu ikinci maÃ§larÄ±nda Ziraat BankasÄ±-Afyon Belediyesi YÃ¼ntaÅŸ, FenerbahÃ§e-Maliye Piyango karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ankara/18.00/Ä°stanbul/19.00)Â
8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabÄ± 5-8'incilik turu ikinci maÃ§Ä±nda Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ile NilÃ¼fer Belediyespor, Cengiz GÃ¶llÃ¼ Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Bursa/17.30)Â
9- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yÃ¼kselecek iki takÄ±mÄ±n belli olacaÄŸÄ± Bayanlar 1. Lig final etabÄ±, AydÄ±n Mimar Sinan Spor Salonu'nda Pursaklar Voleybol Ä°htisas-KarayollarÄ±, BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-THY karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sona erecek.
(AydÄ±n/13.00/15.00)
10- Hentbolda Erkekler SÃ¼per Lig 22. hafta maÃ§larÄ± tamamlanacak.
11- Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta mÃ¼sabakalarÄ± sona erecek.
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TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Parlamentolar ArasÄ± Birlik 138. Genel Kuruluna katÄ±lacak.
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸma yapacak
AB Liderler Zirvesi, Ä°ngiltere hariÃ§ AB Ã¼lkelerinin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla devam edecek. AyrÄ±ca 19 AB Ã¼yesi Ã¼lke liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Avro Zirvesi yapÄ±lacak.â€‹
Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± AB Zirvesi BelÃ§ika'da baÅŸlayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha YeÅŸil TÃ¼rkiye BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul edecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MoÄŸolistan'da resmi temaslarda bulunacak.
BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet SavcÄ±larÄ± Kura TÃ¶reni'ne katÄ±lacak olan CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, 18 Mart Stadyumu ve Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenecek 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin 103. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerine katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine ve "Yenilenen 3 bin iÅŸ yerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile bin 500 geleneksel DiyarbakÄ±r evinin temel atma tÃ¶reni"ne katÄ±lacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸlarÄ±yla Suriye konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± ile Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kairat Abdrakhmanov'un verdiÄŸi Ã¶ÄŸle yemeÄŸine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve Irak Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Selim Cuburiâ€™yi ayrÄ± ayrÄ± kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 46. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, BirleÅŸmiÅŸ Milletler KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ Komisyonu 62. Oturumu toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸma yapacak.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, DIMDEX - 2018'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, fuarda yer alan TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ± ziyaret edecek. TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin kanun teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlayacak.
Ã‡in Ulusal Halk Kongresi toplantÄ±larÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev sÃ¼resi sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eren anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi oylanacak.
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ 5. UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek