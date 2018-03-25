09:10, 25 Mart 2018 Pazar

KerkÃ¼k'te bombalÄ± saldÄ±rÄ±



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Kent merkezinde park halindeki bir araca yerleÅŸtirilen bombanÄ±n infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin merkezindeki Valilik Caddesi'nde park halindeki bir aracÄ±n altÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n infilak etmesi sonucu 3 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. KerkÃ¼k Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BasÄ±n Sorumlusu Afrasyav Kamil yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "KerkÃ¼k kent merkezindeki Valilik Caddesi'nde alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin Ã¶nÃ¼nde park halinde bir araca yerleÅŸtirilen bombanÄ±n infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandÄ±." ifadesini kullandÄ±. AracÄ±n altÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n uzaktan kumandayla patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Kamil, "Kentin en iÅŸlek caddelerinden birinde meydana gelen patlama, kimi ya da kimleri hedef aldÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z bilinmiyor. BombalÄ± saldÄ±rÄ±da can kaybÄ± olmadÄ± ama bÃ¶lgedeki birÃ§ok iÅŸ yerinde maddi hasar oluÅŸtu." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Kamil, KerkÃ¼k Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n durumu iyi olduÄŸunu belirterek, patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi bÃ¶lgede geniÅŸ Ã§aplÄ± inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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