09:32, 25 Mart 2018 Pazar

Ã‡adâ€™da Boko Haram'a operasyon: 20 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡ad gÃ¶lÃ¼ndeki bir adada ordunun terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haramâ€™a dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 20 terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Yerel medya organlarÄ±ndan Tchadinfos'un haberine gÃ¶re, Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ HavzasÄ± YÃ¶neticisi Mahamad Abbali Sala, gÃ¶ldeki bazÄ± adalarda Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hareketlendiÄŸini, bunun Ã¼zerine dÃ¼n Tchoukou Hadje adasÄ±nda Ã¶rgÃ¼te operasyon dÃ¼zenlendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Operasyonda 20 terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã§ok miktarda silahÄ±n da ele geÃ§irildiÄŸini belirten Sala, bir askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 4â€™Ã¼nÃ¼n de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Sala, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri varlÄ±k gÃ¶steren Boko Haram'Ä±n Ã¼lkede 2009'dan beri dÃ¼zenlediÄŸi kitlesel ÅŸiddet eylemleri 20 bine yakÄ±n kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu. Ã–rgÃ¼t, 2015'ten bu yana Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r komÅŸularÄ± Kamerun, Benin, Ã‡ad ve Nijer'de de eylemler dÃ¼zenliyor.