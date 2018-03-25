09:35, 25 Mart 2018 Pazar

Ä°srail'den Kassam tugaylarÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ±





Ä°srail'e ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Kassam TugaylarÄ±na ait askeri bir mevziyi bombaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'in, Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ±na ait askeri bir mevziyi bombaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°srail'e ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Gazze'nin gÃ¼neyinde Hamas'a ait askeri mevziyi bombaladÄ±. SaÄŸlÄ±k kaynaklarÄ± da saldÄ±rÄ±larda herhangi bir can kaybÄ± ve yaralanmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ä°srail ordusundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in Gazze'nin gÃ¼neyindeki tÃ¼nelleri aramak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± askeri teÃ§hizatlara zarar vermek Ã¼zere sÄ±nÄ±r Ã§itlerini geÃ§tiÄŸi iddia edilen 4 Filistinlinin gÃ¶zetlendiÄŸi bildirilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, Ä°srail askeri gÃ¼Ã§lerinin yaklaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Filistinlilerin geri Ã§ekildiÄŸi kaydedilmiÅŸti.

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