09:42, 25 Mart 2018 Pazar

Kenya'da sÄ±ÄŸÄ±r hÄ±rsÄ±zlarÄ± Ã§obanlara saldÄ±rdÄ±





Samburu eyaletinde silahlÄ± sÄ±ÄŸÄ±r hÄ±rsÄ±zlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 Ã§oban Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kenya'nÄ±n kuzeyindeki Samburu eyaletinde, silahlÄ± sÄ±ÄŸÄ±r hÄ±rsÄ±zlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 10 Ã§obanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Bir polis yetkilisi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Samburu eyaletinin kuzeyindeki Luporia bÃ¶lgesinde, hayvan otlatan Ã§obanlarÄ±n saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Polis yetkilisi, farklÄ± kabilelerden Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±r hÄ±rsÄ±zÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da, 10 Ã§obanÄ±nÂ Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. SaldÄ±rÄ±nÄ±n polis karakoluna 40 kilometre uzaklÄ±kta meydana geldiÄŸini aktaran yetkili, olayda Ã§alÄ±nan hayvan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ã–te yandan, saldÄ±rÄ±da yakÄ±nlarÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼len aileler, polisin geÃ§ mÃ¼dahalesinden ÅŸikayet ederken, olay sonrasÄ± bÃ¶lgede kabileler arasÄ±nda yeni bir silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸanmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor. Kenya'nÄ±n kuzeyindeki Samburu eyaletini de iÃ§ine alan GÃ¼ney Rift bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Samburu, Pokot ve Turkana topluluklarÄ± arasÄ±nda arazi mÃ¼lkiyeti ile otlak ve mera paylaÅŸÄ±mÄ± yÃ¼zÃ¼nden sÄ±k sÄ±k Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor.

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