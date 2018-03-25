10:14, 25 Mart 2018 Pazar

Meksika'da bir kamyonette 15 ceset bulundu





Meksika'da bir kamyonette, kurÅŸunlanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 15 kiÅŸinin cesedi bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meksika'da Michoacan eyaleti savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Aquila bÃ¶lgesinde yol kenarÄ±na bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ kamyonetin iÃ§inde 15 ceset bulunduÄŸu bildirildi. Kamyonetin iÃ§indekilerin silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilen aÃ§Ä±klamada, maktullerin iÅŸkence gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dair iÅŸaretler olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi. AÃ§Ä±klamada, cesetlerden birinin, "TapÄ±nak ÅžÃ¶valyeleri" kartelinin yerel bir Ã¼yesine ait olduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtildi. Kamyonetin iÃ§indekilerin "adam kaÃ§Ä±ran kiÅŸiler" olduÄŸu gerekÃ§esiyle Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ileri sÃ¼rÃ¼len, alelacele yazÄ±lmÄ±ÅŸ notlar bulunduÄŸu kaydedildi. Meksika'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki zengin tarÄ±m alanlarÄ±na sahip Michoacan bÃ¶lgesi, uzun zamandÄ±r TapÄ±nak ÅžÃ¶valyeleri uyuÅŸturucu karteli ve silahlÄ± sivil gruplar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne oluyor. SilahlÄ± sivillerin Ã§oÄŸunlukla bÃ¶lgedeki Ã§iftÃ§ilerden ve tarÄ±m iÅŸÃ§ilerinden oluÅŸtuÄŸu belirtiliyor.

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