Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:59, 25 Mart 2018 Pazar
Güncel
10:19, 25 Mart 2018 Pazar

  • Paylaş
"Deniz rüzgarı" santral bölgeleri belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl yapılması planlanan rüzgar ve güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihaleleri için aday bölgeler belirlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca bu yıl ihalesi planlanan ve dünyanın en büyük, Türkiye'nin ise ilk off-shore (deniz üstü) rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) santrali olma özelliğini taşıyacak proje için Saros, Kıyıköy ve Gelibolu aday bölgeler olarak belirlendi.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan "Aday YEKA İlan Metni"nden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl gerçekleştirilen biner megavat kapasiteli rüzgar ve güneş YEKA ihalelerinin devamını sağlamak üzere yeni aday YEKA bölgeleri tespit edildi.

Buna göre, bin megavat kapasiteyle bu yıl ihalesi yapılması planlanan güneş YEKA için Hatay-Erzin, Niğde-Bor ve Şanlıurfa-Viranşehir aday bölgeler oldu.

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında geçen ay açıkladığı ve yaklaşık bin megavat kapasiteyle dünyanın en büyük, Türkiye'nin de ilk off-shore rüzgar YEKA projesi olma özelliğini taşıyacak proje için ise aday bölgeler Saros, Kıyıköy ve Gelibolu olarak açıklandı.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu alanlar için detaylı çalışmalara başlandı.

Çalışmaların ardından, aday alanlar arasından en uygun bölgeler seçilerek ihale şartnamesi hazırlanacak.

GÜNEŞ YEKA'YA BATARYA ŞARTI

Bakan Albayrak, aday bölgeleri belirlenen güneş YEKA'nın ihale şartnamesine batarya teknolojileriyle ilgili bir şart getirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Böylece, bu ihaleyle Türkiye'de ilk defa büyük çaplı bir yenilenebilir enerji santrali batarya tesisiyle elektrik üretimine başlamış olacak.

Güneş ve rüzgarda biner megavatlık ilk YEKA ihaleleri geçen yıl yapılmış, rüzgar YEKA'da megavatsaat başına çıkan 3,49 dolar/centlik fiyat bir dünya rekoru olarak gerçekleşmişti.



İlgili Konular Rüzgar YEKA ihalesi Gelibolu kıyıköy Saros Körfezi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Deniz rüzgarı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Yalova'da toprak kayması yol kapandı
Yalova'da toprak kayması, yol kapandı

Çınarcık-Armutlu yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı
İstanbul'da en pahalı mezar yeri 25 bin lira
İstanbul'da en pahalı mezar yeri 25 bin lira

İstanbul'da 497'si Müslüman 67'si gayri müslim olmak üzere 564 mezarlık bulunuyor. Mezar yerinin tahsisi ve ücretlendirmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor
Türkiye-AB Zirvesi'nde gündem 'Doğalgaz'
Türkiye-AB Zirvesi'nde gündem 'Doğalgaz'

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın talebi üzerine Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sahaları ve Ege'deki gerginlikler nedeniyle kınanması, Varna zirvesinin de zorlu geçeceğine işaret ediyor.
quot Deniz rüzgarı quot santral bölgeleri belli oldu
"Deniz rüzgarı" santral bölgeleri belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl yapılması planlanan rüzgar ve güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihaleleri için aday bölgeler belirlendi
Vatanına ve milletine aşık bir lider Muhsin Yazıcıoğlu
Vatanına ve milletine aşık bir lider: Muhsin Yazıcıoğlu

Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak 1968'de siyasete adım atan, 1993'te de Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken helikopterin düşmesi sonucu vefat etmesinin üzerinden 9 yıl geçti.
İklim değişikliğine karşı Edirne'de ışıklar kapandı
İklim değişikliğine karşı Edirne'de ışıklar kapandı

Edirne'de, Selimiye Camisi, Büyük Edirne Sinagogu, Edirne Darüşşifası, Karaağaç eski tren garı, Meriç ve Tunca köprüleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi ışıklarını kapatarak Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) Dünya Saati hareketine destek verdi.
Erdoğan'ı taşıyan uçağa hava muhalefeti engeli
Erdoğan'ı taşıyan uçağa hava muhalefeti engeli

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapamayınca, Samsun'daki Çarşamba Havalimanı'na inmek zorunda kaldı
Bulgaristan a açılan sınır kapılarında kilometrelerce TIR kuyruğu
Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında kilometrelerce TIR kuyruğu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometre kuyruk oluşturdu
Arnavutluk'ta bulunan Türk denizaltısı TCG Preveze'ye ziyaretçi akını
Arnavutluk'ta bulunan Türk denizaltısı TCG Preveze'ye ziyaretçi akını

Arnavutluk'un Draç Limanı'nda bulunan Türk denizaltısını, Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Koçi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Kollçaku'nun yanı sıra Arnavutluk Deniz Kuvvetleri yetkililerinin ziyaret ettiği bildirildi
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine insani yardım
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine insani yardım

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Said Derneği iş birliğinde terörden arındırılan Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine, 3 tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı
Devlet Bahçeli'nin yeni A Takımı belli oldu
Devlet Bahçeli'nin yeni A Takımı belli oldu

MHP'de kurultayın ardından Başkanlık Divanı'na giren 7 isim belli oldu. Fethi Yıldız, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan ve Fatih Çetinkaya, Devlet Bahçeli'nin yeni A Takımı'nı oluşturan isimler oldu
Batman'dan acı haber 1 asker şehit
Batman'dan acı haber: 1 asker şehit

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda PKK'lılara yönelik sürdürülen operasyonda bir askerin şehit olduğu bildirildi
Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırısına kınama
Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da bir stadyum yakınında meydana gelen terör saldırısı için kınama mesajı yayınladı
Erdoğan Kimse Türkiye'ye istilacı diyemez
Erdoğan: Kimse Türkiye'ye istilacı diyemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse Türk ordusuna, Türkiye'ye, 'Suriye'de istila hareketi yapıyor' diyemez. Batı, istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir." dedi.
Afrin bölgesi tamamen kontrol altında'
'Afrin bölgesi tamamen kontrol altında'

TSK, "Afrin bölgesi tamamen kontrol altında" açıklamasını yaptı
Üniversiteli gönüllülerden fikir oluş ve diriliş buluşması
Üniversiteli gönüllülerden fikir, oluş ve diriliş buluşması

“İşimiz Çok, Yolumuz Uzun, Vaktimiz Yok!” sloganıyla 68 ilden Ankara’ya gelen yükseköğrenim gönüllüleri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen buluşmada bir araya geldi

Haberler

Büyük rüzgar enerjisi ihalesini kazanan belli oldu
Büyük rüzgar enerjisi ihalesini kazanan belli oldu

AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı istifa etti
AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı istifa etti

Avustralya'dan Anzak gününde Gelibolu'ya saldırı uyarısı
Avustralya'dan Anzak gününde Gelibolu'ya saldırı uyarısı

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

General Kutepov Gelibolu'da
General Kutepov Gelibolu'da

Gelibolu'da askeri birlikte patlama
Gelibolu'da askeri birlikte patlama

Saros Körfezi'nde deprem
Saros Körfezi'nde deprem

Saros Körfezi'nde deprem
Saros Körfezi'nde deprem






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 