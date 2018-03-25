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Mahmud Derviş anısına resim sergisi açıldı
Mahmud Derviş anısına resim sergisi açıldı

Arap coğrafyasında çok önemli olan söz, şiirin bir ressam tarafından görselliğe dönüştürülmesini görmek isteyenler için Abbas Yusuf'un "Bu Senin Adın" isimli açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bahreyn'li kaligrafi sanatçısı Abbas Yusuf'un eserlerinden oluşan "Bu Senin Adın" sergisi sanatseverlerle buluştu. Filistinli şair Mahmud Derviş anısına oluşturulan sergi, Bağımsız Sanat Vakfı'nda açıldı.

Abbas Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1994'ten bu yana bütün sergilerini önemli bir isme ithaf ettiğini söyledi.

Mahmut Derviş'in her zaman Kudüs'ü savunan biri olduğunu aktaran Yusuf, "Biz Kudüs'ü ve Filistin'i seviyoruz. Filistin'i savunmak çok önemli ama bu sadece silahla olmaz. Biz Filistin'e kültür ve sanatla da destek olabiliriz." dedi.

Yusuf, sergideki eserlerin içerisinde Derviş'in şiirlerinden parçalar yer aldığını belirterek, resimlerdeki mısraları genellikle sanat, barış, tarih ve insanlık konularından seçtiğini dile getirdi.

İlk kez 40 yıl önce İstanbul'a gelen Yusuf, şunları kaydetti:

"Resimlerimi Türkiye'deki sanatseverlerle buluşturmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Aslında hala öğrenciyim ve buradaki sanat ortamından da bir şeyler öğreniyorum. Savaştan uzakta barış içinde yaşamalıyız. Mahmut Derviş bir şiirinde 'Yenildin bütün sanatlara ey ölüm.' der. Ben de sanatımla her zaman ve her yerde insan haklarını savundum ve bu resimleri onun şiirlerini dinleyerek yaptım."

Serginin küratörü Hülya Yazıcı da bütün insanlığın sorunlarına değinmiş sanatçılarla iletişim içinde olmayı çok sevdiğini ve bu yöndeki sanatçılarla her zaman çalışabileceğini söyledi.

Abbas Yusuf'un kaligrafiyi resme dönüştürdüğüne işaret eden Yazıcı, "Abbas Yusuf, yazıyı resimdeki bir imge olarak kullanıyor. Bütünsel bir anlam ifade etmese de birbirine bağlı parçaları resimlere yerleştiriyor. Şiirin sözlerini kendi zihninde başka bir şeye dönüştürüp bize aktarıyor. Arap coğrafyasında söz, şiir çok önemli. Bir ressamın çıkıp bunu görselliğe dönüştürmesi de çok önemli. Abbas Yusuf'un resimleri için sözün görsele dönüşmesi diyebiliriz aslında." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, Yusuf'un bütün dünyayla iyi iletişim kurmaya çalışan bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, sanatını bütün dünyaya tanıtmak istediğini ve Türkiye'nin ardından Fransa'da sergi açacağını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 30 eserin bulunduğu "Bu Senin Adın" sergisi 20 Nisan'a kadar izlenebilecek.

 



İlgili Konular hat ve kaligrafi eserleri resim sergisi mahmut derviş Bahreyn abbas yusuf Bağımsız Sanat Vakfı
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