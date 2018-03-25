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İstanbul'da en pahalı mezar yeri 25 bin lira
İstanbul'da en pahalı mezar yeri 25 bin lira

İstanbul'da 497'si Müslüman 67'si gayri müslim olmak üzere 564 mezarlık bulunuyor. Mezar yerinin tahsisi ve ücretlendirmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul'da 497'si Müslümanlar 67'si gayri müslimler için olmak üzere 564 mezarlık bulunuyor. Mezar yerinin tahsisi ve ücretlendirilmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre, İBB'nin 2018 yılı ücret tarifesinde 4 gruba ayrılan mezar yerleri hayatta olanlara pahalı, cenazelere ise ucuz.

Birinci grupta yer alan Zincirlikuyu, Aşiyan ve Karacaahmet gibi tarihi mezarlıklarda cenaze için mezar yeri 6 bin lira karşılığında tahsis ediliyor.

Hayatta olan biri için boş mezar yerinin ücreti 25 bin lira iken, daha önce gömülmüş bir mezarın yanındaki boş bir mezar yeri ise 12 bin 500 liraya satılıyor.

İstanbul'daki bütün mezarlıklarda mezar yeri tahsisi için ücret alınıyor. Dört gruba ayrılan 564 mezarlığın fiyatları günün şartları, ekonomik göstergeler, mezar yerlerinin coğrafi ve fiziki özellikleri dikkate alınarak belirleniyor.

ZİNCİRLİKUYU'DA BİR MEZAR YERİ 25 BİN LİRA

Birinci grupta yer alan mezarlıklarda, üç farklı mezar yeri tahsis şekli bulunuyor.

Birinci grupta yer alan Zincirlikuyu ve benzeri mezarlıklarda yeni cenaze için mezar yeri tahsisi 6 bin lira karşılığında yapılıyor. Daha önce defnolunmuş bir cenazenin yanındaki boş yerin tahsisi için ise 12 bin 500 lira alıyor. Ancak tamamıyla boş bir mezar yeri için ise 25 bin lira isteniyor.

İkinci grupta yer alan Eyüp mezarlığında cenaze için mezar yeri tahsisi karşılığında bin 100 lira alınıyor. Bu grupta cenazenin yanındaki boş mezar yeri için 5 bin lira alınırken, hayatta olan birinin boş bir mezar yeri talep etmesi halinde ise ödemesi gereken miktar 10 bin liraya çıkıyor.

Üçüncü grup olan Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarında ise cenaze için 100 lira karşılığında mezar yeri tahsis ediliyor. Mevcut bir mezarın yanındaki mezar yeri 2 bin, boş mezar yeri ise 4 bin liraya tahsis ediliyor.

Dördüncü grup olan Göktürk ve Bahçeköy mezarlıklarında ise 100 lira karşılığında cenazeye mezar yeri gösteriliyor. Mevcut mezarın yanındaki boş mezar yeri bin, hayatta iken boş bir mezar yeri isteyene ise 2 bin lira karşılığında yer veriliyor.

AŞİYAN, EDİRNEKAPI, KARACAAHMET'TE YER YOK

Aşiyan, Zincirlikuyu, Edirnekapı ve Karacaahmet gibi artık şehrin merkezinde kalan ve tarihi bir nitelik taşıyan başlayan mezarlıklar yüzde 100 doluluğa ulaşarak defin işlemlerine kapalı hale gelmiş durumda. Buralara sadece aile kabri bulunanların cenazeleri defnediliyor. Ayrıca İBB'nin belirlediği fiyat tarifesi dışında herhangi bir ücret alınmıyor.

Şehir içindeki mezarlıklarda yer bulunmaması nedeniyle son yıllarda çok sayıda mezarlık alanı açıldı. 2017'de Avrupa Yakasında Yeni Ayazağa, Silivri Ortaköy, Deliklikaya, Mescid-i Selam, Hasdal, Anadolu Yakasında ise Şile Çayırbaşı, Oruçoğlu ve Edeyli mezarlık alanları açıldı.

İBB bir taraftan mevcutların dışında yeni mezarlık alanları oluşturulması ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ise memleketinde defnedilmek isteyen kişilere ücretsiz nakil hizmeti sunarak, mezarlık sıkıntısının daha da büyümesinin önüne geçmeye çalışıyor.

İstanbul'daki artık ücretsiz kimsenin defnedilmediği mezarlıkların güvenliği de 47'si motorlu olmak üzere 715 özel güvenlik personeliyle sağlanıyor. Mezarlıkların çevre düzenlemesi ve bakım işleri için ise 130 personel görev yapıyor.



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