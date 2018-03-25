11:41, 25 Mart 2018 Pazar

TÃ¼rkmenistan bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkmenistanâ€™da halk, 284 aday arasÄ±ndan parlamentonun yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in bugÃ¼n oy kullanÄ±yor.

Sabah saatlerinden itibaren sandÄ±k baÅŸÄ±na giden TÃ¼rkmenler, parlamentonun yeni Ã¼yelerinin yanÄ± sÄ±ra yerel halk meclislerini ve yerel yÃ¶neticilerini de belirleyecek.

Merkez SeÃ§im Komisyonu, milletvekilliÄŸi iÃ§in 284 adayÄ±n yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AdaylarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu TÃ¼rkmenistan Demokrat Partisinden seÃ§imlere giriyor. Sanayici ve GiriÅŸimciler Partisi ile Agrar Partisi de seÃ§imlerde aday gÃ¶steren diÄŸer partiler oldu.

Oy verme iÅŸlemi yerel saatle 19.00â€™da sona erecek. TÃ¼rkmenistan Parlamentosunda 125 milletvekili bulunuyor ve milletvekilleri 5 yÄ±l sÃ¼reyle seÃ§iliyor.

YaklaÅŸÄ±k 3 milyon seÃ§menin bulunduÄŸu TÃ¼rkmenistanâ€™daki seÃ§imleri, Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) ve BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu (BDT) gibi uluslararasÄ± kuruluÅŸlardan gÃ¶zlemcilerin de takip ettiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.