11:56, 25 Mart 2018 Pazar

DoÄŸu Guta'dan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ konvoy Hama'ya ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'nÄ±n Arbin, Zemalka ve Ayn Terma ilÃ§elerindeki hasta ve yaralÄ±larÄ± tahliye eden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ konvoy Hama iline ulaÅŸtÄ±.

DoÄŸu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu, DoÄŸu Guta'nÄ±n Arbin, Zemalka ve Ayne Terma ilÃ§elerini kapsayan tahliyelerde, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kafile, cumartesiyi pazara baÄŸlayan gece hareket etti.

Hasta ve yaralÄ±lar ile askeri muhalif unsurlarÄ± taÅŸÄ±yan 994 kiÅŸinin bulunduÄŸu 17 otobÃ¼slÃ¼k konvoyun, sabah saatlerinde Ã¼lkenin orta kesimindeki Hama'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Konvoyda, hayati tehlikesi olan 22, durumu stabil 110 ve daha Ã¶nce yaralanmÄ±ÅŸ 160 kiÅŸinin bulunduÄŸu kaydedildi.

Konvoyun buradan Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda, muhalif ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib'in Marretinuman ilÃ§esine girmesi bekleniyor.

Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±kanlarla beraber tahliye edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± 6 bine ulaÅŸtÄ±.

BÃ¶ylece DoÄŸu Guta'nÄ±n Haresta ilÃ§esi tamamen boÅŸaltÄ±lÄ±rken, Arbin, Zemalka ve Ayne Terma ilÃ§elerinde tehcir sÃ¼recinin devam edeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Tahliyeler devam ederken Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin 5 yÄ±ldÄ±r ablukasÄ±nda tuttuÄŸu ve binlerce kiÅŸiyi katlettiÄŸi DoÄŸu Guta'daki Duma ilÃ§esi ise hala abluka altÄ±nda bulunuyor.

Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde varÄ±lan anlaÅŸma gereÄŸi, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Haresta ilÃ§esinden, aralarÄ±nda askeri gruplarÄ±n da olduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 8 bin kiÅŸinin Ã§Ä±kmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

TAHLÄ°YEYE GÄ°DEN SÃœREÃ‡

Esed ve destekÃ§ileri, Rusya'nÄ±n hava desteÄŸini alarak, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'ta harekete geÃ§miÅŸti. Bu tarihten itibaren, rejim ve Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye havadan ve karadan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

SaldÄ±rÄ±lar sonucu Ã§ok sayÄ±da sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, evleri yÄ±kÄ±lan ve sÃ¼rekli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan binlerce sivil yer altÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nak ve bodrum katlara sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± ancak baÅŸlama sÃ¼resi belirtilmeyen ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda kalan DoÄŸu Guta'da sivil Ã¶lÃ¼mleri devam etmiÅŸ, uluslararasÄ± toplumun giriÅŸimleri sonuÃ§ vermemiÅŸti.

AyrÄ±ca Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip, rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ancak rejim gÃ¼Ã§leri, BMGK ve Rusya'nÄ±n ateÅŸkes karalarÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±larÄ±na ara vermemiÅŸ ve 3 Mart'tan itibaren bÃ¶lgeye kara operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve sivil yerleÅŸimleri bombalamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini 3 parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yordu. Esed rejiminin Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle son aylarda yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla bÃ¶lgenin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle on binlerce kiÅŸi rejim kontrolÃ¼ndeki alanlara gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.

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