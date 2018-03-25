12:44, 25 Mart 2018 Pazar

GÃ¼ney Kore'de yolcu gemisi kayalÄ±klara oturdu





GÃ¼ney Kore'de, iÃ§inde 192 kiÅŸi bulunan bir yolcu gemisinin Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ± sularÄ±nda kayalÄ±klara Ã§arptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yonhap ajansÄ±nÄ±n Sahil GÃ¼venlik ekiplerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, 187 yolcusu ve 5 kiÅŸilik mÃ¼rettebatÄ± bulunan gemi, baÅŸkent Seul'un yaklaÅŸÄ±k 400 kilometre gÃ¼neyinde yer alan Shinan bÃ¶lgesi yakÄ±nlarÄ±ndaki sularda kayalÄ±klara oturdu. Yolcu gemisinin, bir balÄ±kÃ§Ä± teknesine Ã§arpmaktan kaÃ§Ä±nÄ±rken kayalÄ±klara Ã§arptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kazada ilk belirlemelere gÃ¶re 6 kiÅŸinin hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, acil durum merkezinin kazayla ilgili harekete geÃ§tiÄŸi belirtilerek gemideki 192 kiÅŸiyi kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. Â

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