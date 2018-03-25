Yalova'da toprak kayması, yol kapandı

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Yalova'nın Çınarcık-Armutlu ilçe yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.
Harmanlar Mahallesi'nde 54 dönüm alanda 12 gün önce meydana gelen heyelandan zarar gören Çınarcık-Armutlu yolu ulaşıma kapandı. Ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.
Karayolları ekipleri çökmeler oluşan yolda çalışmalarını sürdürürken, ulaşıma kapatılan yolun girişlerine uyarı levhaları konuldu.
Çınarcık ilçesinde 12 gün önce başlayan heyelan, 97 dairelik metruk sitenin bloklarından birinin yan yatmasına neden olmuş, bir işletmeye ait havuzun etrafında ve bazı yollarda oyuklar oluşmuştu. Heyelandan yeni yapılan 4 apartmanın istinat duvarının zarar görmesi üzerine, söz konusu binalarda ikamet etmeye başlayan 10 dairenin sakinlerine tahliye kararı çıkarılmıştı.
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