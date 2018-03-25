DÃ¼nyanÄ±n en uzun ikinci uÃ§uÅŸu yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avustralya havayolu ÅŸirketi Qantas, Avustralya'dan Ä°ngiltere'ye ilk direkt uÃ§uÅŸu 17 saatte gerÃ§ekleÅŸtirerek, dÃ¼nyanÄ±n en uzun ikinci seferini yaptÄ±.
BBC'nin haberine gÃ¶re, Avustralya'nÄ±n Perth kentinden Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'ya, hiÃ§ duraklama yapmaksÄ±zÄ±n ilk tarifeli direkt uÃ§uÅŸ 17 saatte tamamlandÄ±.
Perth'ten, 200 yolcu ve 16 mÃ¼rettebat ile kalkÄ±ÅŸ yapan Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ±, 14 bin 498 kilometre yol katederek, Londra'nÄ±n Heatrow HavalimanÄ±'na baÅŸarÄ±yla iniÅŸ yaptÄ±.
UluslararasÄ± Hava TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± BirliÄŸi'ne gÃ¶re, Qantas HavayollarÄ±'nÄ±n Perth-Londra seferi, Katar HavayollarÄ±'nÄ±n 14 bin 529 kilometre mesafeli Doha-Auckland seferinden sonra dÃ¼nyanÄ±n en uzun ikinci uÃ§uÅŸu oldu.
Sefer, uÃ§ak ve yakÄ±t deÄŸiÅŸimi yapÄ±lan diÄŸer gÃ¼zergahlardan yaklaÅŸÄ±k 3 saat daha kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼.
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