13:14, 25 Mart 2018 Pazar

Ä°srail ordusu, 'BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ'e keskin niÅŸancÄ±larla hazÄ±rlanÄ±yor





Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda Filistinli gruplarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla ay sonunda yapÄ±lacak "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¶ncesinde BatÄ± Åžeria ve Gazze Ã§evresinde gÃ¼venlik tedbirlerini sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±ran Ä°srail ordusu, Ã¶zel birlikler ve keskin niÅŸancÄ±lara takviye yapacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail ordusunun, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda Filistinli gruplarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla ay sonunda yapÄ±lacak "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¶ncesinde BatÄ± Åžeria ve Gazze Ã§evresinde, gÃ¶steri Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na karÅŸÄ±n "keskin niÅŸancÄ±larÄ±n da kullanÄ±lacaÄŸÄ±" gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°srail yerel basÄ±nÄ±nÄ±n, ordu kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, "BatÄ± Åžeria ve Gazze'de Ä°srail Ã¶zel birliklerinin, keskin niÅŸancÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±, bazÄ± bÃ¶lgelere toprak setler oluÅŸturulacaÄŸÄ± ve gÃ¶sterilere mÃ¼dahale edecek birimlerin yerleÅŸtirileceÄŸi" aktarÄ±ldÄ±. Haberlerde, Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gadi Eizenkot'un, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ" gÃ¶sterisi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan "Hamas'a baÄŸlÄ±" olduÄŸunu iddia ettiÄŸi gruplara karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±k talimatÄ± verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Filistinli gruplarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla 30 Mart'ta Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlenmesi planlanÄ±yor. Â

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