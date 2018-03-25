13:32, 25 Mart 2018 Pazar

Almanya'da camiye molotoflu saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±n Hessen eyaletindeki Kassel kentinde bir camiye molotofkokteyli atÄ±ldÄ±.

Avrupa TÃ¼rk BirliÄŸi'ne (ATB) baÄŸlÄ± Kassel Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu KÃ¼ltÃ¼r Merkezi bÃ¼nyesindeki Yunus Emre Camisi'ne gece 4.30 sularÄ±nda dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucu camide maddi hasar oluÅŸtu.

GÃ¼venlik kamerasÄ±ndan 4 kiÅŸi olduÄŸu belirlenen kiÅŸilerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da, caminin bazÄ± camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, Ã§erÃ§eveleri kÄ±smen yandÄ± ve bina duvarlarÄ±nda hasar oluÅŸtu.

KÃ¼ltÃ¼r Merkezi BaÅŸkanÄ± Mustafa KoÃ§, emniyet yetkililerine teslim edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden dÃ¶rt kiÅŸi olduklarÄ± anlaÅŸÄ±lan faillerin bir an Ã¶nce yakalanmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti.

KoÃ§, "Bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesi endiÅŸelerimizi artÄ±rmaktadÄ±r. Yetkililerden daha hassas bir ÅŸekilde ivedilikle, Almanya iÃ§in de artÄ±k utanÃ§ verici bir noktaya ulaÅŸan, bu tÃ¼r faili meÃ§hul eylemlerin Ã¼zerine gitmesini bekliyoruz. TÃ¼m TÃ¼rk toplumunu, bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larla oluÅŸturulmak istenen provokasyona gelmemesi konusunda saÄŸduyulu olmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

Almanya'da bu saldÄ±rÄ± ile yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana 38'den fazla camiye Ã§eÅŸitli ÅŸekillerde saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi kayÄ±tlara geÃ§ti. KayÄ±tlara geÃ§meyen saldÄ±rÄ±larla bu rakamÄ±n daha fazla olduÄŸu belirtiliyor.

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