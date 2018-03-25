13:43, 25 Mart 2018 Pazar

Kassam TugaylarÄ±'ndan Gazze'de "savunma" tatbikatÄ±



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Filistin'de Kassam TugaylarÄ± "DayanÄ±klÄ±lÄ±k ve meydan okuma manevralarÄ±" adÄ±yla tatbikat baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin'de Hamas'Ä±n silahlÄ± kanadÄ± Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ±, Gazze Åžeridi'nde "savunma tatbikatÄ± baÅŸlattÄ±. "DayanÄ±klÄ±lÄ±k ve meydan okuma manevralarÄ±" adÄ±yla baÅŸlayan savunma tatbikatÄ±nda yÃ¼zlerce kiÅŸi, hafif silahlarla kentin farklÄ± yerlerine konuÅŸlandÄ±. Kassam TugaylarÄ±, Ã¶nceki gÃ¼n bir askeri tatbikatÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ zaman ve mekanÄ±na dair bilgi vermemiÅŸti. GeÃ§en ay Kassam TugaylarÄ± tarafÄ±ndan, Ä°srail-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸin ardÄ±ndan alarm seviyesinin yÃ¼kseltilerek sÃ¶z konusu kararÄ±n, "iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin'in kuzeyinde yaÅŸanan olaylar gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak halkÄ± korumak ve herhangi bir siyonist saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ±lÄ±k vermek amacÄ±yla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" ifade edilmiÅŸti.

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