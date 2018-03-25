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18:48, 25 Mart 2018 Pazar
Afganistan
13:58, 25 Mart 2018 Pazar

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Afganistan'da HazaralarÄ±n camisine intihar saldÄ±rÄ±sÄ±
Afganistan'da HazaralarÄ±n camisine intihar saldÄ±rÄ±sÄ±

Afganistan'da HazaralarÄ±n gittiÄŸi camiye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Herat kentinde, Hazara Åžiilerin gittiÄŸi camide dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Herat Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abdul Ahad Velizadeh yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunan iki saldÄ±rgandan birinin Ã¼zerine yerleÅŸtirdiÄŸi bombayÄ±, kent merkezindeki Nebi Ekrem Camisi'nin iÃ§erisinde patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Velizadeh patlamanÄ±n ardÄ±ndan camiye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan ikinci saldÄ±rganÄ±n polis tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildiÄŸini sÃ¶yledi.

SaldÄ±rÄ±da bir sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini ifade eden Velizadeh, biri aÄŸÄ±r 9 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SaldÄ±rÄ±yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼stlendi.



Ä°lgili Konular Hazara Afganistan afganistan deaÅŸ Herat Åžii
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