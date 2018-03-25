14:13, 25 Mart 2018 Pazar

YazÄ±cÄ±oÄŸlu kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KahramanmaraÅŸ'Ä±n GÃ¶ksun ilÃ§esi yakÄ±nÄ±nda helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu beraberindeki 5 kiÅŸiyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu, vefatÄ±nÄ±n 9. yÄ±lÄ±nda Taceddin DergahÄ±'ndaki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

Anma tÃ¶renine, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun eÅŸi GÃ¼lefer YazÄ±cÄ±oÄŸlu ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, Alperen OcaklarÄ± mensuplarÄ±, partililer ve sevenleri katÄ±ldÄ±.

Destici, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "(Ben milletim uÄŸruna adamÄ±ÅŸÄ±m kendimi/ Bir doÄŸrunun imanÄ± bin eÄŸriyi dÃ¼zeltir/ ZulÃ¼m Azrail olsa hep Hakk'Ä± tutacaÄŸÄ±m/ Mukaddes davalarda Ã¶lÃ¼m bile gÃ¼zeldir) diyerek ÅŸehadete yÃ¼rÃ¼yen ÅŸehit Muhsin BaÅŸkanÄ±ma, onunla beraber hayatÄ±nÄ± kaybeden Erhan ÃœstÃ¼ndaÄŸ, YÃ¼ksel YancÄ±, Murat Ã‡etinkaya, Ä°smail GÃ¼neÅŸ, pilot Kaya Ä°stektepe'ye Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Destici, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun TÃ¼rkiye ve Ä°slam coÄŸrafyasÄ± iÃ§in hayalleri olduÄŸunu ve onun izinde yÃ¼rÃ¼meye devam ettiklerini sÃ¶yledi.

Destici, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu bir hayal ile yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Onun hayali 'BaÅŸÄ± aÃ§Ä±ÄŸÄ±yla, baÅŸÄ± kapalÄ±sÄ±yla, DoÄŸulusuyla, BatÄ±lÄ±sÄ±yla, KÃ¼rt'Ã¼yle, TÃ¼rkmen'i, Laz'Ä±, Ã‡erkez'i, BoÅŸnak'Ä± bu Ã¼lkede doÄŸduÄŸu yerde doysun, alnÄ± ak, baÅŸÄ± dik, karnÄ± tok bir ÅŸekilde yaÅŸasÄ±n'dÄ±. Yine onun bir hayali vardÄ±; Adriyatik'ten Ã‡in Seddi'ne kaynaÅŸmÄ±ÅŸ ve birleÅŸmiÅŸ bir TÃ¼rk BirliÄŸi idi. DiÄŸer bir hayali de TÃ¼rk ve Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nda zulÃ¼mler bitsin, zulÃ¼mler sona ersin, TÃ¼rk ve Ä°slam coÄŸrafyasÄ± huzur bulsun, barÄ±ÅŸ bulsun, buradaki mezhebi, etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±klar son bulsun ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ± kalkÄ±nsÄ±n, TÃ¼rk-Ä°slam medeniyeti yeniden inÅŸaa edilsin istiyordu."

YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun, darbelerin olmadÄ±ÄŸÄ± bir TÃ¼rkiye hayal ettiÄŸini belirten Destici, 1971 muhtÄ±rasÄ±, 1980 ve 28 Åžubat darbelerine karÅŸÄ± direndiÄŸini ve karÅŸÄ± geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Destici, "Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu, bu sistemin deÄŸiÅŸmesini istiyordu. 'Biz A partisinin, B partisinin, C partisinin alternatifi deÄŸiliz. Bu kÃ¶hnemiÅŸ sistemin, dÃ¼zenin alternatifiyiz' diyordu. YazÄ±cÄ±oÄŸlu, bu Ã¼lkede adalet tam olarak saÄŸlansÄ±n, hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yerde kalmasÄ±n istiyordu. Onun bÃ¼tÃ¼n sevdasÄ± TÃ¼rk milletiydi, vatanÄ±ydÄ±." dedi.

YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun hayalinden ve onun yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ilkelerden ayrÄ±lmadan, "bÃ¼yÃ¼k birlik" hayaliyle mÃ¼cadeleye devam ettiklerini dile getiren Destici, Nizam-Ä± Alem davasÄ±nda yÃ¼rÃ¼meyi sÃ¼rdÃ¼receklerini sÃ¶yledi.

Destici, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun, 5 kiÅŸiyle vefat ettiÄŸi helikopter kazasÄ±na iliÅŸkin ana davada takipsizlik kararÄ± verildiÄŸini ifade ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BunlarÄ±n hepsinin takipÃ§isiyiz. Ben inanÄ±yorum ve Ã¼mit ediyorum ki inÅŸallah en kÄ±sa zamanda ana soruÅŸturma dosyasÄ±na, 15 Temmuz hain FETÃ– darbesinden Ã¶nce verilen takipsizlik kararÄ± kaldÄ±rÄ±lacak. BÃ¼tÃ¼n bu soruÅŸturmalar, dosyalar birleÅŸtirilecek ve baÅŸtan itibaren tekraren soruÅŸturularak, bu hadisede bilerek hatasÄ±, yanlÄ±ÅŸÄ±, ihmali, kusuru ve kastÄ± olanlar mutlaka ama mutlaka hukuk Ã¶nÃ¼ne mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak. Hem onlar hak ettikleri cezayÄ± alacak hem de bu sÃ¼reÃ§ kesin olarak Allah'Ä±n izniyle aydÄ±nlatÄ±lacaktÄ±r."

BugÃ¼ne kadar zerre taviz vermeden ve hiÃ§bir noktayÄ± eksik bÄ±rakmadan sÃ¼recin takipÃ§isi olduklarÄ±nÄ± vurgulayan Destici, Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l'Ã¼n ve cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n konuyla ilgili Ã¼stÃ¼n gayret gÃ¶sterdiklerini de sÃ¶zlerine ekledi.

Destici, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun kabrine kÄ±rmÄ±zÄ±-beyaz karanfiller bÄ±raktÄ±. Alperen OcaklarÄ±ndan genÃ§ler ve partililer tekbirler getirerek, dualarla YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nu andÄ±.