YazÄ±cÄ±oÄŸlu kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KahramanmaraÅŸ'Ä±n GÃ¶ksun ilÃ§esi yakÄ±nÄ±nda helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu beraberindeki 5 kiÅŸiyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu, vefatÄ±nÄ±n 9. yÄ±lÄ±nda Taceddin DergahÄ±'ndaki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Anma tÃ¶renine, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun eÅŸi GÃ¼lefer YazÄ±cÄ±oÄŸlu ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, Alperen OcaklarÄ± mensuplarÄ±, partililer ve sevenleri katÄ±ldÄ±.
Destici, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "(Ben milletim uÄŸruna adamÄ±ÅŸÄ±m kendimi/ Bir doÄŸrunun imanÄ± bin eÄŸriyi dÃ¼zeltir/ ZulÃ¼m Azrail olsa hep Hakk'Ä± tutacaÄŸÄ±m/ Mukaddes davalarda Ã¶lÃ¼m bile gÃ¼zeldir) diyerek ÅŸehadete yÃ¼rÃ¼yen ÅŸehit Muhsin BaÅŸkanÄ±ma, onunla beraber hayatÄ±nÄ± kaybeden Erhan ÃœstÃ¼ndaÄŸ, YÃ¼ksel YancÄ±, Murat Ã‡etinkaya, Ä°smail GÃ¼neÅŸ, pilot Kaya Ä°stektepe'ye Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
Destici, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun TÃ¼rkiye ve Ä°slam coÄŸrafyasÄ± iÃ§in hayalleri olduÄŸunu ve onun izinde yÃ¼rÃ¼meye devam ettiklerini sÃ¶yledi.
Destici, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu bir hayal ile yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Onun hayali 'BaÅŸÄ± aÃ§Ä±ÄŸÄ±yla, baÅŸÄ± kapalÄ±sÄ±yla, DoÄŸulusuyla, BatÄ±lÄ±sÄ±yla, KÃ¼rt'Ã¼yle, TÃ¼rkmen'i, Laz'Ä±, Ã‡erkez'i, BoÅŸnak'Ä± bu Ã¼lkede doÄŸduÄŸu yerde doysun, alnÄ± ak, baÅŸÄ± dik, karnÄ± tok bir ÅŸekilde yaÅŸasÄ±n'dÄ±. Yine onun bir hayali vardÄ±; Adriyatik'ten Ã‡in Seddi'ne kaynaÅŸmÄ±ÅŸ ve birleÅŸmiÅŸ bir TÃ¼rk BirliÄŸi idi. DiÄŸer bir hayali de TÃ¼rk ve Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nda zulÃ¼mler bitsin, zulÃ¼mler sona ersin, TÃ¼rk ve Ä°slam coÄŸrafyasÄ± huzur bulsun, barÄ±ÅŸ bulsun, buradaki mezhebi, etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±klar son bulsun ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ± kalkÄ±nsÄ±n, TÃ¼rk-Ä°slam medeniyeti yeniden inÅŸaa edilsin istiyordu."
YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun, darbelerin olmadÄ±ÄŸÄ± bir TÃ¼rkiye hayal ettiÄŸini belirten Destici, 1971 muhtÄ±rasÄ±, 1980 ve 28 Åžubat darbelerine karÅŸÄ± direndiÄŸini ve karÅŸÄ± geldiÄŸini sÃ¶yledi.
Destici, "Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu, bu sistemin deÄŸiÅŸmesini istiyordu. 'Biz A partisinin, B partisinin, C partisinin alternatifi deÄŸiliz. Bu kÃ¶hnemiÅŸ sistemin, dÃ¼zenin alternatifiyiz' diyordu. YazÄ±cÄ±oÄŸlu, bu Ã¼lkede adalet tam olarak saÄŸlansÄ±n, hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yerde kalmasÄ±n istiyordu. Onun bÃ¼tÃ¼n sevdasÄ± TÃ¼rk milletiydi, vatanÄ±ydÄ±." dedi.
YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun hayalinden ve onun yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ilkelerden ayrÄ±lmadan, "bÃ¼yÃ¼k birlik" hayaliyle mÃ¼cadeleye devam ettiklerini dile getiren Destici, Nizam-Ä± Alem davasÄ±nda yÃ¼rÃ¼meyi sÃ¼rdÃ¼receklerini sÃ¶yledi.
Destici, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun, 5 kiÅŸiyle vefat ettiÄŸi helikopter kazasÄ±na iliÅŸkin ana davada takipsizlik kararÄ± verildiÄŸini ifade ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"BunlarÄ±n hepsinin takipÃ§isiyiz. Ben inanÄ±yorum ve Ã¼mit ediyorum ki inÅŸallah en kÄ±sa zamanda ana soruÅŸturma dosyasÄ±na, 15 Temmuz hain FETÃ– darbesinden Ã¶nce verilen takipsizlik kararÄ± kaldÄ±rÄ±lacak. BÃ¼tÃ¼n bu soruÅŸturmalar, dosyalar birleÅŸtirilecek ve baÅŸtan itibaren tekraren soruÅŸturularak, bu hadisede bilerek hatasÄ±, yanlÄ±ÅŸÄ±, ihmali, kusuru ve kastÄ± olanlar mutlaka ama mutlaka hukuk Ã¶nÃ¼ne mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak. Hem onlar hak ettikleri cezayÄ± alacak hem de bu sÃ¼reÃ§ kesin olarak Allah'Ä±n izniyle aydÄ±nlatÄ±lacaktÄ±r."
BugÃ¼ne kadar zerre taviz vermeden ve hiÃ§bir noktayÄ± eksik bÄ±rakmadan sÃ¼recin takipÃ§isi olduklarÄ±nÄ± vurgulayan Destici, Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l'Ã¼n ve cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n konuyla ilgili Ã¼stÃ¼n gayret gÃ¶sterdiklerini de sÃ¶zlerine ekledi.
Destici, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun kabrine kÄ±rmÄ±zÄ±-beyaz karanfiller bÄ±raktÄ±. Alperen OcaklarÄ±ndan genÃ§ler ve partililer tekbirler getirerek, dualarla YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nu andÄ±.
AK Parti Trabzon kongresinde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KÄ±sa sÃ¼rede Tel RÄ±fat'Ä± da kontrol altÄ±na alÄ±p harekatÄ± hedefine ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z" dedi.
Edirne'de "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" operasyonunda Suriye uyruklu 41 kiÅŸi yakalandÄ±, olayla ilgili sÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvaztÃ¼rk Genel YayÄ±n yÃ¶netmeni Zihni Ã‡akÄ±r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen tank yÃ¼klÃ¼ tÄ±rlardan oluÅŸan konvoy, AdÄ±yaman'a ulaÅŸtÄ±.
BBP'nin Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±oÄŸlu, vefatÄ±nÄ±n 9. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda dualarla anÄ±ldÄ±
Ã‡Ä±narcÄ±k-Armutlu yolu toprak kaymasÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
Ä°stanbul'da 497'si MÃ¼slÃ¼man 67'si gayri mÃ¼slim olmak Ã¼zere 564 mezarlÄ±k bulunuyor. Mezar yerinin tahsisi ve Ã¼cretlendirmesini Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi yapÄ±yor
BrÃ¼ksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin sonuÃ§ bildirgesinde, TÃ¼rkiye'nin GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netimi ve Yunanistan'Ä±n talebi Ã¼zerine DoÄŸu Akdeniz'deki doÄŸalgaz sahalarÄ± ve Ege'deki gerginlikler nedeniyle kÄ±nanmasÄ±, Varna zirvesinin de zorlu geÃ§eceÄŸine iÅŸaret ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan rÃ¼zgar ve gÃ¼neÅŸ Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanlarÄ± ihaleleri iÃ§in aday bÃ¶lgeler belirlendi
GenÃ§ ÃœlkÃ¼cÃ¼ler Hareketi'ne katÄ±larak 1968'de siyasete adÄ±m atan, 1993'te de BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi'ni (BBP) kuran Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun, 25 Mart 2009 tarihinde KahramanmaraÅŸ mitinginin ardÄ±ndan Yozgat'ta yapacaÄŸÄ± mitinge giderken helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu vefat etmesinin Ã¼zerinden 9 yÄ±l geÃ§ti.
Edirne'de, Selimiye Camisi, BÃ¼yÃ¼k Edirne Sinagogu, Edirne DarÃ¼ÅŸÅŸifasÄ±, KaraaÄŸaÃ§ eski tren garÄ±, MeriÃ§ ve Tunca kÃ¶prÃ¼leri, VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Edirne Belediyesi Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± kapatarak DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ±nÄ±n (WWF) DÃ¼nya Saati hareketine destek verdi.
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BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Said DerneÄŸi iÅŸ birliÄŸinde terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lan Zeytin DalÄ± ve FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgelerine, 3 tÄ±r insani yardÄ±m malzemesi ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
MHP'de kurultayÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'na giren 7 isim belli oldu. Fethi YÄ±ldÄ±z, Kamil AydÄ±n, Ä°zzet Ulvi YÃ¶nter, Deniz Depboylu, YaÅŸar YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sefer Aycan ve Fatih Ã‡etinkaya, Devlet BahÃ§eli'nin yeni A TakÄ±mÄ±'nÄ± oluÅŸturan isimler oldu