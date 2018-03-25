GÃ¼ncelleme: 14:27, 25 Mart 2018 Pazar

IKBY'de hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± kitlesel gÃ¶steri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY) memurlar, hÃ¼kÃ¼metin geciken maaÅŸlarÄ± kesintili bir ÅŸekilde Ã¶denmesine karÅŸÄ± kitlesel gÃ¶steri dÃ¼zenledi.

SÃ¼leymaniye kentindeki Ã¶ÄŸretmen ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli bakanlÄ±klarda Ã§alÄ±ÅŸan memurlar, mahkeme binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bir araya gelerek hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± sloganlar attÄ±.

Memurlar, maaÅŸlarÄ±nÄ±n kesintisiz ve zamanÄ±nda Ã¶denmemesi halinde bugÃ¼nden itibaren baÅŸlattÄ±klarÄ± boykota devam edeceklerini duyurup, kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in de Ã§adÄ±r kurdu.

Mahkeme Ã¶nÃ¼ndeki caddeyi trafiÄŸe kapatan gÃ¶stericiler, "mafya hÃ¼kÃ¼met, "artÄ±k yeter" ve "yÄ±kÄ±lsÄ±n bu hÃ¼kÃ¼mranlÄ±k" gibi sert sloganlarla hÃ¼kÃ¼meti eleÅŸtirdi.

Kitlesel gÃ¶steriler, SÃ¼leymaniye kent merkezinin yanÄ± sÄ±ra Kelar, Ranya ilÃ§eleriyle HalepÃ§e kentinde de dÃ¼zenlendi.

HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilen nadir yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Erbil'de yÃ¼zlerce memur, Åžanedar ParkÄ±'nda bir araya gelerek Bakanlar Kurulu binasÄ± Ã¶nÃ¼ne doÄŸru yÃ¼rÃ¼mek istedi.

YÃ¼ksek gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Bakanlar Kurulu Ã§evresine, gÃ¶stericilerin yaklaÅŸmasÄ±na izin verilmezken, Ã§evik kuvvet ekipleriyle memurlar arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. Polisler, memurlarÄ±n bir araya geldi bÃ¶lgeye gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale etti. BazÄ± gÃ¶stericiler gazdan etkilendi. GÃ¶steriye, memurlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ± PeÅŸmergeler de katÄ±ldÄ±.

HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere katÄ±lan bazÄ± PeÅŸmergeler, "ArtÄ±k yeter, cepheleri ve mevzileri korumak yerine gelin hakkÄ±mÄ±zÄ± savunalÄ±m." ÅŸeklinde tepkilerini dile getirdi.

IKBY'deki 1 milyon 400 bin memurun geÃ§en yÄ±lÄ±n KasÄ±m ayÄ±na ait kesintili maaÅŸÄ±nÄ± bu hafta iÃ§erisinde almasÄ± bekleniyor.

BaÄŸdat yÃ¶netimi geÃ§en hafta, yaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±llÄ±k bir aradan sonra IKBY'deki memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmesi iÃ§in 260 milyon dolar gÃ¶ndermiÅŸti.

IKBY hÃ¼kÃ¼meti ise, BaÄŸdat'Ä±n gÃ¶nderdiÄŸi para ile tÃ¼m memur maaÅŸlarÄ±nÄ± kesintili bir ÅŸekilde Ã¶demeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

BÃœTÃ‡E VE MAAÅž KRÄ°ZÄ°

BaÄŸdat yÃ¶netimi, IKBY'nin, MayÄ±s 2014 tarihinde Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinden baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde petrol ihraÃ§ etme kararÄ±na bir tepki olarak Erbil'in anayasal hakkÄ± olan yÃ¼zde 17'lik bÃ¼tÃ§esiyle memur maaÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶ndermemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

DÃ¶nemin Irak BaÅŸbakanÄ± Nuri Maliki ile baÅŸlayan kriz, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±, KerkÃ¼k'te PeÅŸmerge'nin Ã§ekilmesi, IKBY'deki havalimanlarÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n uygulamasÄ±yla tam bir kÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m haline geldi.

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, 9 Mart'ta IKBY'deki bazÄ± memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶nderileceÄŸini duyurmuÅŸtu.