14:42, 25 Mart 2018 Pazar

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat



arÅŸiv

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen tank yÃ¼klÃ¼ tÄ±rlardan oluÅŸan konvoy, AdÄ±yaman'a ulaÅŸtÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Erzurum 9'uncu Kolordu Mekanize Piyade Tabur GÃ¶rev Kuvveti KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan gÃ¶nderilen tank yÃ¼klÃ¼ 25 tÄ±rlÄ±k konvoy, GÃ¶lbaÅŸÄ± ilÃ§esine geldi. GÃ¼venlik Ã¶nlemleri eÅŸliÄŸinde sÄ±nÄ±r hattÄ±na geÃ§en konvoyun, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. VatandaÅŸlar, konvoyun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda "Åžehitler Ã¶lmez, vatan bÃ¶lÃ¼nmez" sloganlarÄ± attÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.