14:45, 25 Mart 2018 Pazar

Ä°ran Taliban'la mÃ¼zakereleri destekliyor





Ä°ran DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Stratejik Konseyi BaÅŸkanÄ± Harrazi, Ã¼lkesinin Afgan hÃ¼kÃ¼meti ile Taliban arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini desteklediÄŸini belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Stratejik Konseyi BaÅŸkanÄ± Kemal Harrazi, Ã¼lkesinin Afgan hÃ¼kÃ¼meti ile Taliban arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini desteklediÄŸini belirtti. Ä°ran Ã–ÄŸrenci Haber AjansÄ± ISNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Ä°ran DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Stratejik Konseyi BaÅŸkanÄ± Harrazi, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret kapsamÄ±nda Afganistan Ä°cra Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed MuhakkÄ±k'la bir araya geldi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki tarafÄ±n Afganistan'daki aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k yanlÄ±sÄ± gruplarÄ±n Ã¶zellikle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n gÃ¼Ã§lenmesinden duyulan endiÅŸeyi dile getirdiÄŸi belirtildi. Ä°ran'Ä±n Afganistan'daki Ulusal Birlik HÃ¼kÃ¼meti'nin Ã¼lkedeki Ã§eÅŸitli gruplarla iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olmasÄ±na Ã¶nem verdiÄŸini ifade eden Harrazi, "Ä°ran, Afganistan'da barÄ±ÅŸ, istikrar ve gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla Taliban'la yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri destekliyor." dedi. Afganistan Ä°cra Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± MuhakkÄ±k ise Ã¼lkedeki aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k yanlÄ±sÄ± gruplarÄ±n Ã¶zellikle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±ndan yardÄ±m aldÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tlarÄ±n olduÄŸunu aktararak, "Afganistan'daki son terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sorumlusu olarak Ã¶ne Ã§Ä±kan DEAÅž'Ä±n hedeflerinden biri de Ã¼lkedeki farklÄ± etnik gruplar ve mezhepler arasÄ±nda sÃ¼rtÃ¼ÅŸme yaratmaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu. MuhakkÄ±k, "Neyse ki Ã¼lkedeki mezhebi ve etnik gruplar, Afganistan'Ä±n dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n bu meÅŸum hedeflerinin farkÄ±nda ve dÃ¼ÅŸmanlar amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamadan yenilgiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar." ifadelerini kullandÄ±. ABD mÃ¼dahalesi ile 2001 yÄ±lÄ±nda Ã¼lke yÃ¶netiminden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Taliban, Afgan hÃ¼kÃ¼metiyle doÄŸrudan mÃ¼zakerelere katÄ±lmÄ±yordu. Afganistan CumhurbaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de 28 Åžubat'ta 25 Ã¼lkeden temsilcinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BÃ¶lgesel BarÄ±ÅŸ KonferasÄ±'nda 17 yÄ±llÄ±k savaÅŸÄ± bitirmek iÃ§in Taliban'a siyasi mÃ¼zakere teklifinde bulunmuÅŸtu.

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