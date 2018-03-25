15:10, 25 Mart 2018 Pazar

Eski Katalan lider Puigdemont Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





HakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan Puidgemont'u Alman polisi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± olan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont, Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Puigdemont'un avukatÄ± Jaume Alonso-Cuevillas, haberi sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir mesajla duyurdu. Cuevillas, Puigdemont'un Finlandiya'da yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan BelÃ§ika'ya dÃ¶nmek Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Danimarka Ã¼zerinden Almanya sÄ±nÄ±rÄ±na girdiÄŸinde ise Alman polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Puigdemont'un Almanya'da bir karakolda iyi koÅŸullar altÄ±nda tutulduÄŸunu aktaran avukat, kendisinin gerekli hukuki hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°spanya YÃ¼ksek Mahkemesi, cuma gÃ¼nÃ¼ Puigdemont ve firari dÃ¶rt siyasetÃ§i hakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. SÃœREÃ‡ HakkÄ±nda, 27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Puigdemont, dÃ¶rt eski bakanla BelÃ§ika'ya kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Ã–zerk yÃ¶netimlere mÃ¼dahale etme imkanÄ± veren Anayasa'nÄ±n 15'inci maddesini iÅŸleten merkezi hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± karar Ã§erÃ§evesinde 21 AralÄ±k'ta yapÄ±lan erken seÃ§imlerde, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± partiler Ã§ok az farkla hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§oÄŸunluÄŸunu elde etmiÅŸti. Katalonya Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Roger Torrent, gÃ¶revden alÄ±nan Puigdemont'u Ã¶zerk yÃ¶netim baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeniden aday gÃ¶stermiÅŸ, 30 Ocak'ta da oylama yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ancak Ä°spanya Anaysa Mahkemesinin Puigdemont'un ancak ÅŸahsen katÄ±lmasÄ± durumunda baÅŸkanlÄ±k edebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± sonrasÄ±, eski baÅŸkan geri adÄ±m atmÄ±ÅŸ, yerine hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez aday gÃ¶sterilmiÅŸti ancak Sanchez'in de tahliye talebi reddedilince Turull'un adÄ± gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosu, 22 Mart'ta erken seÃ§imden Ã¼Ã§ ay sonra baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi iÃ§in toplanmÄ±ÅŸtÄ±. Oturumda, Puigdemont ile hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez'in ardÄ±ndan adÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kan ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Jordi Turull'un adaylÄ±ÄŸÄ± ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak oturuma kÄ±sa bir sÃ¼re kala ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± partilerden Halk BirliÄŸi AdaylÄ±ÄŸÄ± Partisi (CUP), hÃ¼kÃ¼met programÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rmediÄŸi gerekÃ§esiyle Turull'a destek vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Turull, seÃ§ilebilmek iÃ§in yeterli oyu alamamÄ±ÅŸtÄ±. Yasa dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu ve tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ±ndaki rolleri nedeniyle aralarÄ±nda Puigdemont'un da olduÄŸu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Katalan siyasetÃ§ilerin "devlete isyan" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanmalarÄ± isteniyor. Â Â

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