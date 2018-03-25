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18:48, 25 Mart 2018 Pazar
Avrupa
16:24, 25 Mart 2018 Pazar

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"Afrin, ABD'ye bir mesajdÄ±r"

Eski Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, TÃ¼rkiye'nin, Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ABD'ye, kendisinin de bÃ¶lgede sÃ¶z sahibi olduÄŸu ve KÃ¼rtlerin kontrolÃ¼ altÄ±ndaki herhangi bir yapÄ±laÅŸmaya izin vermeyeceÄŸi mesajÄ±nÄ± ilettiÄŸini belirtti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, "Der Tagesspiegel" gazetesi iÃ§in "Afrin sonrasÄ± TÃ¼rkiye ve BatÄ± - Afrin, ABD'ye bir mesajdÄ±r" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yazdÄ±ÄŸÄ± makalede, TÃ¼rkiye'nin bu mesajÄ± ABD'ye vermek iÃ§in Suriye'ye kara birlikleri gÃ¶nderdiÄŸini ve hava kuvvetlerinin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±yla kendi tarihinin en bÃ¼yÃ¼k hava harekatlarÄ±ndan birini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini kaydederek "TÃ¼rkiye, Suriye'deki KÃ¼rt bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlediÄŸi harekat iÃ§in yÃ¼ksek bir bedel Ã¶demeye hazÄ±r: ArtÄ±k BatÄ±'ya baÄŸlanmamak." ifadesine yer verdi.

"Afrin'e yapÄ±lan askeri mÃ¼dahale, ABD'ye aÃ§Ä±k bir mesajdÄ±r: Suriye'deki savaÅŸ sonrasÄ± dÃ¼zen TÃ¼rkiye'nin onayÄ± olmadan gerÃ§ekleÅŸmemeli ve herhangi bir ÅŸekilde KÃ¼rt kontrolÃ¼ altÄ±nda oluÅŸturulacak bir yapÄ±lanma TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan kabul edilemez." ifadesini kullanan Gabriel, YPG ve PYD'nin ABD'de olduÄŸu gibi Avrupa Ã¼lkelerinde de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak yasaklanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak TÃ¼rkiye'nin ve Ã§ok sayÄ±da uluslararasÄ± gÃ¶zlemcinin, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ile YPG/PYD arasÄ±nda yapÄ±lan bu ayrÄ±mÄ±n suni olarak yaratÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Gabriel, PKK ile YPG arasÄ±ndaki iliÅŸkinin sadece ideolojik ve sembolik olarak yakÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek ''YPG ve PYDâ€™nin PKK'nÄ±n stratejik liderliÄŸi altÄ±nda bulunduÄŸunu ancak nispeten bÃ¼yÃ¼k bir operasyon Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip olduÄŸunu varsaymak gerekir.'' ifadesini kullandÄ±.

ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e karÅŸÄ± mÃ¼cadelede YPG ve PYD'yi silahlandÄ±rÄ±p Suriye'nin kuzeyinde bir KÃ¼rt yapÄ±laÅŸmasÄ±na izin vererek TÃ¼rkiye'yi kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Gabriel, TÃ¼rkiye'nin bu durumu kabullenmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle askeri mÃ¼cadelenin sÃ¼receÄŸini kaydetti.

Gabriel, TÃ¼rkiye'nin, BatÄ±'ya baÄŸÄ±mlÄ± olmak istemediÄŸini, bu nedenle ABD ile olasÄ± bir krizin jeopolitik sonuÃ§larÄ±ndan da korkmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

ABD'nin, TÃ¼rkiye ile olan ihtilafÄ± ya kontrol edilebilir gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ya da TÃ¼rkiye'nin jeostratejik Ã¶nemini gÃ¶z ardÄ± ettiÄŸini belirten Gabriel, "Ä°lk tahmin bir hata olabilir. Ä°kinci tahmin ise felaket sonuÃ§lar doÄŸuracaktÄ±r, Ã¶zellikle de biz AvrupalÄ±lar iÃ§in." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Gabriel, kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§larÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye ile iliÅŸkiler konusunda tÃ¼m Avrupa Ã¼lkelerinin yeni bir strateji geliÅŸtirmesi gerektiÄŸini vurgulayarak TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik bazÄ± eleÅŸtirilere raÄŸmen TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi konusunda daha fazla Ã§aba harcanmasÄ± gerektiÄŸini, sorunlarÄ±n Rusya'ya karÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi baÅŸarÄ±sÄ±z kalan yaptÄ±rÄ±mlarla Ã§Ã¶zÃ¼lemeyeceÄŸini, TÃ¼rkiye'nin de bu konuda endiÅŸe duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TÃ¼rkiye'nin PKK'dan duyduÄŸu endiÅŸelerin yersiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n uyuÅŸturucu, silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸantajlar nedeniyle Almanya'da yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Gabriel, TÃ¼rkiye'nin, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle kurulacak olasÄ± bir KÃ¼rt devletine hiÃ§bir zaman izin vermeyeceÄŸini ve gerekirse Rusya, Ä°ran ve Suriye'nin gÃ¶rmezlikten gelmesiyle bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸini ifade etti.

Bundan da Moskova ve Åžam yÃ¶netimlerinin karlÄ± Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± savunan Gabriel, "Bu nedenle bizim Ã§Ä±karÄ±mÄ±z, TÃ¼rkiye'yi jeopolitik aÃ§Ä±dan dahil etmeyi sÃ¼rdÃ¼rmek olacaktÄ±r." ifadesine yer verdi.

Gabriel, bu nedenle TÃ¼rkiye ile tÃ¼m iÅŸ birliÄŸi imkanlarÄ±nÄ± mobilize etmeleri ve kazanabileceÄŸi Ã§ok ÅŸey olduÄŸu duygusunu vermeleri gerektiÄŸini vurgulayarak Suriye'deki askeri harekatÄ±n sona erdirilmesinden sonra TÃ¼rkiye ile bir NATO Ã¼yesi olarak daha sÄ±kÄ± bir silahlanma iÅŸ birliÄŸi de yapÄ±labileceÄŸini belirtti.

TÃ¼rkiye'nin Rusya ile silahlanma iÅŸ birliÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmesinin Ã¶nemli olduÄŸunu kaydeden Gabriel, TÃ¼rkiye ile yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n vazgeÃ§ilmemesi gereken zorlu bir yol olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

YakÄ±nlaÅŸma Ã§abalarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ± konusunda bir garantinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak tÃ¼m risklere raÄŸmen bu yolda ilerlenmesi gerektiÄŸini belirten Gabriel, "TÃ¼rkiye'nin izleyeceÄŸi Ã¶zel bir yol, BatÄ±'dan, Avrupa ve NATO'dan uzaklaÅŸmasÄ± bizim ve TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan vatandaÅŸlar aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir risk olur." ifadesini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular Sigmar Gabriel Almanya ABD TÃ¼rkiye afrin harekatÄ± PKK YPG suriye
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