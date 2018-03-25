Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:48, 25 Mart 2018 Pazar
Güncel
16:33, 25 Mart 2018 Pazar

  • Paylaş
Avaztürk GYY'si gözaltına alındı
Avaztürk GYY'si gözaltına alındı

Avaztürk Genel Yayın yönetmeni Zihni Çakır gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avaztürk Genel Yayın yönetmeni Zihni Çakır, 26 Nisan 2017 günü FETÖ gerekçesiyle 9103 kişinin açığa alındığı olay hakkında yazdığı yazılardan dolayı gözaltına alındı.

Zihni Çakır, dün kaleme aldığı "FETÖ'nün 'GARSON'la 'servis ettiği' SD kart 'kumpası' çökünce devreye Yargı ayağı mı girdi?" yazısında kendisine yönelik bir operasyon düzenleneceği hakkındaki kısım şöyle, " Hatırlı dostlar ve saygı duyduğum siyasetçiler üzerinden gelen mesajlarda, “FETÖ ile mücadeleyi kendi gizli ajandalarını hayata geçirme mecrasına çevirip, bu dönemi mağdur kitleler oluşturan bir sistemin aparatına dönüştürenlerin” şahsıma yönelik örtülü bir operasyonun düğmesine bastığının ipuçları bile vardı." 



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali
Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

AK Parti Trabzon kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekatı hedefine ulaştıracağız" dedi.
Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda Suriye uyruklu 41 kişi yakalandı, olayla ilgili sürücü gözaltına alındı
Avaztürk GYY'si gözaltına alındı
Avaztürk GYY'si gözaltına alındı

Avaztürk Genel Yayın yönetmeni Zihni Çakır gözaltına alındı.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan konvoy, Adıyaman'a ulaştı.
Yazıcıoğlu kabri başında anıldı
Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu, vefatının 9. yılında kabri başında dualarla anıldı
Yalova'da toprak kayması yol kapandı
Yalova'da toprak kayması, yol kapandı

Çınarcık-Armutlu yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı
İstanbul'da en pahalı mezar yeri 25 bin lira
İstanbul'da en pahalı mezar yeri 25 bin lira

İstanbul'da 497'si Müslüman 67'si gayri müslim olmak üzere 564 mezarlık bulunuyor. Mezar yerinin tahsisi ve ücretlendirmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor
Türkiye-AB Zirvesi'nde gündem 'Doğalgaz'
Türkiye-AB Zirvesi'nde gündem 'Doğalgaz'

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın talebi üzerine Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sahaları ve Ege'deki gerginlikler nedeniyle kınanması, Varna zirvesinin de zorlu geçeceğine işaret ediyor.
quot Deniz rüzgarı quot santral bölgeleri belli oldu
"Deniz rüzgarı" santral bölgeleri belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl yapılması planlanan rüzgar ve güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihaleleri için aday bölgeler belirlendi
Vatanına ve milletine aşık bir lider Muhsin Yazıcıoğlu
Vatanına ve milletine aşık bir lider: Muhsin Yazıcıoğlu

Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak 1968'de siyasete adım atan, 1993'te de Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken helikopterin düşmesi sonucu vefat etmesinin üzerinden 9 yıl geçti.
İklim değişikliğine karşı Edirne'de ışıklar kapandı
İklim değişikliğine karşı Edirne'de ışıklar kapandı

Edirne'de, Selimiye Camisi, Büyük Edirne Sinagogu, Edirne Darüşşifası, Karaağaç eski tren garı, Meriç ve Tunca köprüleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi ışıklarını kapatarak Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) Dünya Saati hareketine destek verdi.
Erdoğan'ı taşıyan uçağa hava muhalefeti engeli
Erdoğan'ı taşıyan uçağa hava muhalefeti engeli

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapamayınca, Samsun'daki Çarşamba Havalimanı'na inmek zorunda kaldı
Bulgaristan a açılan sınır kapılarında kilometrelerce TIR kuyruğu
Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında kilometrelerce TIR kuyruğu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometre kuyruk oluşturdu
Arnavutluk'ta bulunan Türk denizaltısı TCG Preveze'ye ziyaretçi akını
Arnavutluk'ta bulunan Türk denizaltısı TCG Preveze'ye ziyaretçi akını

Arnavutluk'un Draç Limanı'nda bulunan Türk denizaltısını, Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Koçi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Kollçaku'nun yanı sıra Arnavutluk Deniz Kuvvetleri yetkililerinin ziyaret ettiği bildirildi
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine insani yardım
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine insani yardım

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Said Derneği iş birliğinde terörden arındırılan Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine, 3 tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı
Devlet Bahçeli'nin yeni A Takımı belli oldu
Devlet Bahçeli'nin yeni A Takımı belli oldu

MHP'de kurultayın ardından Başkanlık Divanı'na giren 7 isim belli oldu. Fethi Yıldız, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan ve Fatih Çetinkaya, Devlet Bahçeli'nin yeni A Takımı'nı oluşturan isimler oldu





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 