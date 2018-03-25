Avaztürk GYY'si gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avaztürk Genel Yayın yönetmeni Zihni Çakır, 26 Nisan 2017 günü FETÖ gerekçesiyle 9103 kişinin açığa alındığı olay hakkında yazdığı yazılardan dolayı gözaltına alındı.
Zihni Çakır, dün kaleme aldığı "FETÖ'nün 'GARSON'la 'servis ettiği' SD kart 'kumpası' çökünce devreye Yargı ayağı mı girdi?" yazısında kendisine yönelik bir operasyon düzenleneceği hakkındaki kısım şöyle, " Hatırlı dostlar ve saygı duyduğum siyasetçiler üzerinden gelen mesajlarda, “FETÖ ile mücadeleyi kendi gizli ajandalarını hayata geçirme mecrasına çevirip, bu dönemi mağdur kitleler oluşturan bir sistemin aparatına dönüştürenlerin” şahsıma yönelik örtülü bir operasyonun düğmesine bastığının ipuçları bile vardı."
AK Parti Trabzon kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekatı hedefine ulaştıracağız" dedi.
Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda Suriye uyruklu 41 kişi yakalandı, olayla ilgili sürücü gözaltına alındı
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan konvoy, Adıyaman'a ulaştı.
BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu, vefatının 9. yılında kabri başında dualarla anıldı
İstanbul'da 497'si Müslüman 67'si gayri müslim olmak üzere 564 mezarlık bulunuyor. Mezar yerinin tahsisi ve ücretlendirmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor
Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın talebi üzerine Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sahaları ve Ege'deki gerginlikler nedeniyle kınanması, Varna zirvesinin de zorlu geçeceğine işaret ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl yapılması planlanan rüzgar ve güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihaleleri için aday bölgeler belirlendi
Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak 1968'de siyasete adım atan, 1993'te de Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken helikopterin düşmesi sonucu vefat etmesinin üzerinden 9 yıl geçti.
Edirne'de, Selimiye Camisi, Büyük Edirne Sinagogu, Edirne Darüşşifası, Karaağaç eski tren garı, Meriç ve Tunca köprüleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi ışıklarını kapatarak Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) Dünya Saati hareketine destek verdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapamayınca, Samsun'daki Çarşamba Havalimanı'na inmek zorunda kaldı
Yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometre kuyruk oluşturdu
Arnavutluk'un Draç Limanı'nda bulunan Türk denizaltısını, Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Koçi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Kollçaku'nun yanı sıra Arnavutluk Deniz Kuvvetleri yetkililerinin ziyaret ettiği bildirildi
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Said Derneği iş birliğinde terörden arındırılan Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine, 3 tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı
MHP'de kurultayın ardından Başkanlık Divanı'na giren 7 isim belli oldu. Fethi Yıldız, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan ve Fatih Çetinkaya, Devlet Bahçeli'nin yeni A Takımı'nı oluşturan isimler oldu