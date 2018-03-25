16:33, 25 Mart 2018 Pazar

Avaztürk GYY'si gözaltına alındı





Avaztürk Genel Yayın yönetmeni Zihni Çakır gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avaztürk Genel Yayın yönetmeni Zihni Çakır, 26 Nisan 2017 günü FETÖ gerekçesiyle 9103 kişinin açığa alındığı olay hakkında yazdığı yazılardan dolayı gözaltına alındı. Zihni Çakır, dün kaleme aldığı "FETÖ'nün 'GARSON'la 'servis ettiği' SD kart 'kumpası' çökünce devreye Yargı ayağı mı girdi?" yazısında kendisine yönelik bir operasyon düzenleneceği hakkındaki kısım şöyle, " Hatırlı dostlar ve saygı duyduğum siyasetçiler üzerinden gelen mesajlarda, “FETÖ ile mücadeleyi kendi gizli ajandalarını hayata geçirme mecrasına çevirip, bu dönemi mağdur kitleler oluşturan bir sistemin aparatına dönüştürenlerin” şahsıma yönelik örtülü bir operasyonun düğmesine bastığının ipuçları bile vardı."

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