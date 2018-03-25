FransÄ±z siyasetÃ§i sosyal paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da bir politikacÄ±, Ã¶nceki gÃ¼n yaÅŸanan rehine operasyonunda yaralanarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren jandarmanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ hakkÄ±ndaki sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vmek suÃ§undan" gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± FranceInfo'da yayÄ±nlanan haberde, muhalefetteki Boyun EÄŸmeyen Fransa (FI) partisi Ã¼yesi siyasetÃ§i Stephane Poussier'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Haberde, Poussier'nin dÃ¼n Twitter'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, 2014'te jandarma tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Remi Fraisse isimli vatandaÅŸa gÃ¶nderme yaparak, "Macron'un bir seÃ§meni daha azaldÄ±" ifadelerine yer verdiÄŸi mesajÄ±nÄ±n Ã¼lke Ã§apÄ±nda tepki ve kÄ±namaya yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
"TerÃ¶rÃ¼ Ã¶vmek suÃ§u" iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle Poussier, Dives-sur-Mer kentinde bulunan evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Poussier'nin partisi AÅŸÄ±rÄ± sol Boyun EÄŸmeyen Fransa Partisi tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan bildiride, Poussier'nin ifadelerinin en aÄŸÄ±r ÅŸekilde kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± ve kendisinin derhal partiden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Trebes ve Carcassonne kentlerinde, 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda aÄŸÄ±r yaralanan 45 yaÅŸÄ±ndaki jandarma Arnaud Beltrame, hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Beltrame, Super U isimli sÃ¼permarketteki rehinelerden birinin yerine geÃ§miÅŸ, bu davranÄ±ÅŸÄ±yla ulusal kahraman ilan edilmiÅŸti.
Beltrame'Ä±n daha Ã¶nce 4 yÄ±l Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sarayÄ± Elysee'de "Cumhuriyet MuhafÄ±zÄ±" olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± ve kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce bÃ¶lgede bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± tatbikatÄ±nÄ± yÃ¶nettiÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.
HakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± olan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont, Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
GÃ¼ney Kore'nin gÃ¼neybatÄ± kÄ±yÄ±sÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir kayalÄ±ÄŸa Ã§arpan yolcu gemisindeki 163 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.
Fransa'da bir politikacÄ±nÄ±n, Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ rehine operasyonunda hayatÄ±nÄ± kaybeden jandarmanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dair yazdÄ±ÄŸÄ± tweet tepkilere neden oldu
Eski Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, TÃ¼rkiye'nin, Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ABD'ye, kendisinin de bÃ¶lgede sÃ¶z sahibi olduÄŸu ve KÃ¼rtlerin kontrolÃ¼ altÄ±ndaki herhangi bir yapÄ±laÅŸmaya izin vermeyeceÄŸi mesajÄ±nÄ± ilettiÄŸini belirtti.
HakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan Puidgemont'u Alman polisi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°ran DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Stratejik Konseyi BaÅŸkanÄ± Harrazi, Ã¼lkesinin Afgan hÃ¼kÃ¼meti ile Taliban arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini desteklediÄŸini belirtti
Erbil ve SÃ¼leymaniye kentlerindeki memurlar, hÃ¼kÃ¼metin geciken maaÅŸlarÄ±nÄ± kesintili bir ÅŸekilde Ã¶demesine karÅŸÄ± kitlesel gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Afganistan'da HazaralarÄ±n gittiÄŸi camiye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin'de Kassam TugaylarÄ± "DayanÄ±klÄ±lÄ±k ve meydan okuma manevralarÄ±" adÄ±yla tatbikat baÅŸlattÄ±
Kassel'deki Yunus Emre Camisi'ne molotoflu saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda Filistinli gruplarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla ay sonunda yapÄ±lacak "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¶ncesinde BatÄ± Åžeria ve Gazze Ã§evresinde gÃ¼venlik tedbirlerini sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±ran Ä°srail ordusu, Ã¶zel birlikler ve keskin niÅŸancÄ±lara takviye yapacak
DÃ¼nyanÄ±n en uzun ikinci uÃ§uÅŸu 17 saat ile Avustralya-Ä°ngiltere arasÄ±nda Qantas havayollarÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildi.
GÃ¼ney Kore'de, iÃ§inde 192 kiÅŸi bulunan bir yolcu gemisinin Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ± sularÄ±nda kayalÄ±klara Ã§arptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'nÄ±n Arbin, Zemalka ve Ayne Terma ilÃ§elerinden yaralÄ±lar ve aileleri taÅŸÄ±yan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ konvoy Hama'ya vardÄ±
TÃ¼rkmenistan'da milletvekilliÄŸi iÃ§in 284 adayÄ±n yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± seÃ§imler bugÃ¼n yapÄ±lÄ±yor