GÃ¼ncelleme: 16:41, 25 Mart 2018 Pazar

FransÄ±z siyasetÃ§i sosyal paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da bir politikacÄ±, Ã¶nceki gÃ¼n yaÅŸanan rehine operasyonunda yaralanarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren jandarmanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ hakkÄ±ndaki sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vmek suÃ§undan" gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± FranceInfo'da yayÄ±nlanan haberde, muhalefetteki Boyun EÄŸmeyen Fransa (FI) partisi Ã¼yesi siyasetÃ§i Stephane Poussier'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Haberde, Poussier'nin dÃ¼n Twitter'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, 2014'te jandarma tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Remi Fraisse isimli vatandaÅŸa gÃ¶nderme yaparak, "Macron'un bir seÃ§meni daha azaldÄ±" ifadelerine yer verdiÄŸi mesajÄ±nÄ±n Ã¼lke Ã§apÄ±nda tepki ve kÄ±namaya yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

"TerÃ¶rÃ¼ Ã¶vmek suÃ§u" iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle Poussier, Dives-sur-Mer kentinde bulunan evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Poussier'nin partisi AÅŸÄ±rÄ± sol Boyun EÄŸmeyen Fransa Partisi tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan bildiride, Poussier'nin ifadelerinin en aÄŸÄ±r ÅŸekilde kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± ve kendisinin derhal partiden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Trebes ve Carcassonne kentlerinde, 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda aÄŸÄ±r yaralanan 45 yaÅŸÄ±ndaki jandarma Arnaud Beltrame, hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Beltrame, Super U isimli sÃ¼permarketteki rehinelerden birinin yerine geÃ§miÅŸ, bu davranÄ±ÅŸÄ±yla ulusal kahraman ilan edilmiÅŸti.

Beltrame'Ä±n daha Ã¶nce 4 yÄ±l Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sarayÄ± Elysee'de "Cumhuriyet MuhafÄ±zÄ±" olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± ve kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce bÃ¶lgede bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± tatbikatÄ±nÄ± yÃ¶nettiÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.