16:43, 25 Mart 2018 Pazar

Somali meclisi yakÄ±nlarÄ±nda patlama





Somaliâ€™de meclisi yakÄ±nlarÄ±nda patlama meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Somaliâ€™nin baÅŸkenti MogadiÅŸuâ€™da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir patlama meydana geldi.Â Yetkililer bÃ¼yÃ¼k bir patlama olduÄŸunu belirtirken, bÃ¶lgeden silah seslerinin geldiÄŸi ve olayda Ã¶lenlerin olduÄŸu ifade edildi.

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