GÃ¼ney Kore'de kayalÄ±ÄŸa oturan gemidekiler kurtarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yonhap ajansÄ±nÄ±n Sahil GÃ¼venlik ekiplerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, baÅŸkent Seul'un yaklaÅŸÄ±k 400 kilometre gÃ¼neyinde yer alan Shinan bÃ¶lgesi aÃ§Ä±klarÄ±ndaki kayalÄ±ÄŸa oturan gemideki 158 yolcu ve 5 mÃ¼rettebat kurtarÄ±ldÄ±.
Sahil GÃ¼venlik ekipleri, gemidekilerin balÄ±kÃ§Ä± tekneleri ve sahil gÃ¼venlik botlarÄ± ile karaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kazada hafif yaralanan 6 kiÅŸinin yakÄ±ndaki bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Gemi batmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kurtarma operasyonunun sorunsuz bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi de kaydedildi.
Haberde, yetkililer tarafÄ±ndan daha Ã¶nce 187 olarak belirtilen yolcu sayÄ±sÄ±nÄ±n 158 olarak dÃ¼zeltildiÄŸi bildirildi.
Yolcu gemisinin, sisli havada bir balÄ±kÃ§Ä± teknesine Ã§arpmamak iÃ§in kayalÄ±klara oturduÄŸu ifade edilmiÅŸti.
HakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± olan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont, Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
GÃ¼ney Kore'nin gÃ¼neybatÄ± kÄ±yÄ±sÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir kayalÄ±ÄŸa Ã§arpan yolcu gemisindeki 163 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.
Fransa'da bir politikacÄ±nÄ±n, Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ rehine operasyonunda hayatÄ±nÄ± kaybeden jandarmanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dair yazdÄ±ÄŸÄ± tweet tepkilere neden oldu
Eski Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, TÃ¼rkiye'nin, Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ABD'ye, kendisinin de bÃ¶lgede sÃ¶z sahibi olduÄŸu ve KÃ¼rtlerin kontrolÃ¼ altÄ±ndaki herhangi bir yapÄ±laÅŸmaya izin vermeyeceÄŸi mesajÄ±nÄ± ilettiÄŸini belirtti.
HakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan Puidgemont'u Alman polisi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°ran DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Stratejik Konseyi BaÅŸkanÄ± Harrazi, Ã¼lkesinin Afgan hÃ¼kÃ¼meti ile Taliban arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini desteklediÄŸini belirtti
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DÃ¼nyanÄ±n en uzun ikinci uÃ§uÅŸu 17 saat ile Avustralya-Ä°ngiltere arasÄ±nda Qantas havayollarÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildi.
GÃ¼ney Kore'de, iÃ§inde 192 kiÅŸi bulunan bir yolcu gemisinin Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ± sularÄ±nda kayalÄ±klara Ã§arptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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