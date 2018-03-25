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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:48, 25 Mart 2018 Pazar
Asya
17:12, 25 Mart 2018 Pazar

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GÃ¼ney Kore'de kayalÄ±ÄŸa oturan gemidekiler kurtarÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Kore'de kayalÄ±ÄŸa oturan gemidekiler kurtarÄ±ldÄ±

GÃ¼ney Kore'nin gÃ¼neybatÄ± kÄ±yÄ±sÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir kayalÄ±ÄŸa Ã§arpan yolcu gemisindeki 163 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yonhap ajansÄ±nÄ±n Sahil GÃ¼venlik ekiplerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, baÅŸkent Seul'un yaklaÅŸÄ±k 400 kilometre gÃ¼neyinde yer alan Shinan bÃ¶lgesi aÃ§Ä±klarÄ±ndaki kayalÄ±ÄŸa oturan gemideki 158 yolcu ve 5 mÃ¼rettebat kurtarÄ±ldÄ±.

Sahil GÃ¼venlik ekipleri, gemidekilerin balÄ±kÃ§Ä± tekneleri ve sahil gÃ¼venlik botlarÄ± ile karaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kazada hafif yaralanan 6 kiÅŸinin yakÄ±ndaki bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Gemi batmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kurtarma operasyonunun sorunsuz bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi de kaydedildi.

Haberde, yetkililer tarafÄ±ndan daha Ã¶nce 187 olarak belirtilen yolcu sayÄ±sÄ±nÄ±n 158 olarak dÃ¼zeltildiÄŸi bildirildi.

Yolcu gemisinin, sisli havada bir balÄ±kÃ§Ä± teknesine Ã§arpmamak iÃ§in kayalÄ±klara oturduÄŸu ifade edilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular gÃ¼ney kore Yolcu gemisi shinan
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