17:12, 25 Mart 2018 Pazar

GÃ¼ney Kore'de kayalÄ±ÄŸa oturan gemidekiler kurtarÄ±ldÄ±





GÃ¼ney Kore'nin gÃ¼neybatÄ± kÄ±yÄ±sÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir kayalÄ±ÄŸa Ã§arpan yolcu gemisindeki 163 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yonhap ajansÄ±nÄ±n Sahil GÃ¼venlik ekiplerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, baÅŸkent Seul'un yaklaÅŸÄ±k 400 kilometre gÃ¼neyinde yer alan Shinan bÃ¶lgesi aÃ§Ä±klarÄ±ndaki kayalÄ±ÄŸa oturan gemideki 158 yolcu ve 5 mÃ¼rettebat kurtarÄ±ldÄ±. Sahil GÃ¼venlik ekipleri, gemidekilerin balÄ±kÃ§Ä± tekneleri ve sahil gÃ¼venlik botlarÄ± ile karaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kazada hafif yaralanan 6 kiÅŸinin yakÄ±ndaki bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Gemi batmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kurtarma operasyonunun sorunsuz bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi de kaydedildi. Haberde, yetkililer tarafÄ±ndan daha Ã¶nce 187 olarak belirtilen yolcu sayÄ±sÄ±nÄ±n 158 olarak dÃ¼zeltildiÄŸi bildirildi. Yolcu gemisinin, sisli havada bir balÄ±kÃ§Ä± teknesine Ã§arpmamak iÃ§in kayalÄ±klara oturduÄŸu ifade edilmiÅŸti.

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