17:40, 25 Mart 2018 Pazar

Edirne'de gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± operasyonu





Edirne'de "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" operasyonunda Suriye uyruklu 41 kiÅŸi yakalandÄ±, olayla ilgili sÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 41 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" yapÄ±lacaÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine, Havsa ilÃ§esine baÄŸlÄ± HaskÃ¶y kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda bir kamyoneti durdurdu. Aramada, kamyon kasasÄ±nda, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 41 Suriye uyruklu bulundu. Olayla ilgili sÃ¼rÃ¼cÃ¼ T.Y, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Edirne GÃ¶Ã§ Ä°daresi'ne gÃ¶nderilirken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ T.Y. "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§undan tutuklandÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.