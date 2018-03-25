Edirne'de "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 41 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" yapÄ±lacaÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine, Havsa ilÃ§esine baÄŸlÄ± HaskÃ¶y kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda bir kamyoneti durdurdu.
Aramada, kamyon kasasÄ±nda, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 41 Suriye uyruklu bulundu. Olayla ilgili sÃ¼rÃ¼cÃ¼ T.Y, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Edirne GÃ¶Ã§ Ä°daresi'ne gÃ¶nderilirken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ T.Y. "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§undan tutuklandÄ±.
AK Parti Trabzon kongresinde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KÄ±sa sÃ¼rede Tel RÄ±fat'Ä± da kontrol altÄ±na alÄ±p harekatÄ± hedefine ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z" dedi.
Edirne'de "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" operasyonunda Suriye uyruklu 41 kiÅŸi yakalandÄ±, olayla ilgili sÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvaztÃ¼rk Genel YayÄ±n yÃ¶netmeni Zihni Ã‡akÄ±r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen tank yÃ¼klÃ¼ tÄ±rlardan oluÅŸan konvoy, AdÄ±yaman'a ulaÅŸtÄ±.
BBP'nin Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±oÄŸlu, vefatÄ±nÄ±n 9. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda dualarla anÄ±ldÄ±
Ã‡Ä±narcÄ±k-Armutlu yolu toprak kaymasÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
Ä°stanbul'da 497'si MÃ¼slÃ¼man 67'si gayri mÃ¼slim olmak Ã¼zere 564 mezarlÄ±k bulunuyor. Mezar yerinin tahsisi ve Ã¼cretlendirmesini Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi yapÄ±yor
BrÃ¼ksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin sonuÃ§ bildirgesinde, TÃ¼rkiye'nin GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netimi ve Yunanistan'Ä±n talebi Ã¼zerine DoÄŸu Akdeniz'deki doÄŸalgaz sahalarÄ± ve Ege'deki gerginlikler nedeniyle kÄ±nanmasÄ±, Varna zirvesinin de zorlu geÃ§eceÄŸine iÅŸaret ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan rÃ¼zgar ve gÃ¼neÅŸ Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanlarÄ± ihaleleri iÃ§in aday bÃ¶lgeler belirlendi
GenÃ§ ÃœlkÃ¼cÃ¼ler Hareketi'ne katÄ±larak 1968'de siyasete adÄ±m atan, 1993'te de BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi'ni (BBP) kuran Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun, 25 Mart 2009 tarihinde KahramanmaraÅŸ mitinginin ardÄ±ndan Yozgat'ta yapacaÄŸÄ± mitinge giderken helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu vefat etmesinin Ã¼zerinden 9 yÄ±l geÃ§ti.
Edirne'de, Selimiye Camisi, BÃ¼yÃ¼k Edirne Sinagogu, Edirne DarÃ¼ÅŸÅŸifasÄ±, KaraaÄŸaÃ§ eski tren garÄ±, MeriÃ§ ve Tunca kÃ¶prÃ¼leri, VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Edirne Belediyesi Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± kapatarak DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ±nÄ±n (WWF) DÃ¼nya Saati hareketine destek verdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± taÅŸÄ±yan uÃ§ak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapamayÄ±nca, Samsun'daki Ã‡arÅŸamba HavalimanÄ±'na inmek zorunda kaldÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen TIR'lar, Bulgaristan'Ä±n yoÄŸunluÄŸa cevap verememesi Ã¼zerine KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 14, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 5 kilometre kuyruk oluÅŸturdu
Arnavutluk'un DraÃ§ LimanÄ±'nda bulunan TÃ¼rk denizaltÄ±sÄ±nÄ±, Arnavutluk Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KoÃ§i, TÃ¼rkiye'nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÃ¶rÃ¼k, Arnavutluk Genelkurmay BaÅŸkanÄ± KollÃ§aku'nun yanÄ± sÄ±ra Arnavutluk Deniz Kuvvetleri yetkililerinin ziyaret ettiÄŸi bildirildi
BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Said DerneÄŸi iÅŸ birliÄŸinde terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lan Zeytin DalÄ± ve FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgelerine, 3 tÄ±r insani yardÄ±m malzemesi ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
MHP'de kurultayÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'na giren 7 isim belli oldu. Fethi YÄ±ldÄ±z, Kamil AydÄ±n, Ä°zzet Ulvi YÃ¶nter, Deniz Depboylu, YaÅŸar YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sefer Aycan ve Fatih Ã‡etinkaya, Devlet BahÃ§eli'nin yeni A TakÄ±mÄ±'nÄ± oluÅŸturan isimler oldu