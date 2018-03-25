ErdoÄŸan'dan Tel RÄ±fat'a operasyon sinyali

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Trabzon 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde konuÅŸtu.
ErdoÄŸan Ã¶zetle ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ã–nÃ¼mÃ¼zde 2019 seÃ§imleri var, 3 seÃ§im yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Bu 3 seÃ§imde de ÅŸimdiden Ã§ok bÃ¼yÃ¼k gayret ortaya koymamÄ±z lazÄ±m ki hesaplarÄ± alt Ã¼st edelim. Buna hazÄ±r olmamÄ±z lazÄ±m. Bizim bu Ã¼lkeye bu millete olan sevgimiz son nefesimize kadar bitmeyecek.
Son zamanlarda bÃ¼rokrasinin aÄŸÄ±r iÅŸlediÄŸine dair ÅŸikayetler gelmeye baÅŸladÄ±. Buradan aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylÃ¼yorum; sorumluluk almaktan Ã§ekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri sÃ¼ratle yÃ¼rÃ¼tmekte, yeni projeler Ã¼retmekte yetersiz kalan hiÃ§bir bÃ¼rokrat, bulunduÄŸu makamÄ± fuzuli yere iÅŸgal etmesin. Bunun affÄ± yok, versin istifasÄ±nÄ± Ã§eksin gitsin. Kimsenin yokluÄŸu herhangi bir boÅŸluÄŸu ortaya Ã§Ä±karmaz. Bu Ã¼lkeye hizmet edecek Ã§ok yetiÅŸmiÅŸ insanÄ±mÄ±z var.
Gelirken son durumu sordum. Afrinâ€™de salona girerken aldÄ±ÄŸÄ±m son rakam ÅŸu; 3747 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Trabzon'a yeni bir Ã¼niversite daha kuruyoruz. AkÃ§aabat'a kurulacak Ã¼niversite ile Trabzon yeni bir yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim imkanÄ±na daha kavuÅŸacak. Avni Aker'in yerine yeni bir ÅŸehir parkÄ± ve Trabzon'un ve takÄ±mÄ±n hatÄ±ralarÄ±nÄ± yaÅŸatacak bir mÃ¼zeyi kurmuÅŸ olacaÄŸÄ±z. Beton yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±ndan bÄ±ktÄ±k artÄ±k.
"TEL RIFAT'I KONTROL ALTINA ALACAÄžIZ"
BunlarÄ±n derdi terÃ¶rle mÃ¼cadele deÄŸil. KararÄ±mÄ±zÄ± verdik ve sahaya girdik. KÄ±sa sÃ¼rede Tel RÄ±fat'Ä± da kontrol altÄ±na alÄ±p harekatÄ± hedefine ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. MuhataplarÄ±mÄ±zdan MÃ¼nbiÃ§ konusunda da bize verilen sÃ¶zlerin yerine getirilmesini talep ediyoruz.
Amerika'nÄ±n bir Ã¶nce MÃ¼nbiÃ§'in denetimini terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden alÄ±p, bÃ¶lgenin gerÃ§ek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeÅŸlerimizle birlikte kÄ±sa sÃ¼rede MÃ¼nbiÃ§'i alt yapÄ±sÄ± ve Ã¼st yapÄ±sÄ±yla ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±r, Ã¼lkemizde yaÅŸayan bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce evlerine dÃ¶nmesini saÄŸlarÄ±z. Åžayet terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ buradan Ã§Ä±kartÄ±lmazsa, o zaman bu iÅŸi bÃ¶lge halkÄ±yla birlikte biz yapmak mecburiyetinde kalÄ±rÄ±z.
Biz mÃ¼ttefiklerimize silah doÄŸrultmayÄ±z ama gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z her terÃ¶risti affetmez indiririz. AynÄ± ÅŸey Kuzey Irak iÃ§in de geÃ§erli. EÄŸer terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden temizlenmezse operasyon bizim iÃ§in kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r. TerÃ¶ristlerin cirit attÄ±ÄŸÄ± yerde egemenlik lafÄ± etmek boÅŸ iÅŸtir. Bizim kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼mÃ¼z yok. Ama bize tehdit oluÅŸturan terÃ¶ristleri halleder geÃ§eriz. SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z boyunca yÄ±ÄŸÄ±lan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼zerine sonuna kadar gideceÄŸiz."
Kongre Ã¶ncesi salonun Ã¶nÃ¼nde bekleyen vatandaÅŸlara seslenen ErdoÄŸan, "(Sincar'a da gireceÄŸiz) dedik. Åžimdi oraya da operasyonlar baÅŸladÄ±. Ä°Ã§eride terÃ¶ristlerle mÃ¼cadele, dÄ±ÅŸarÄ±da da mÃ¼cadele. Bizim derdimiz terÃ¶ristler. Biz bir iÅŸgal devleti deÄŸiliz. Onun BatÄ±'da Ã¶rnekleri var. Bizim geÃ§miÅŸimizde bÃ¶yle bir ÅŸey yok" dedi.
ErdoÄŸan, "Bunlar PYD'ye terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ demek iÃ§in elimizde yeterli delil yok tezini savunuyorlardÄ±. Afrin operasyonunu baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ sabote etmenin Ã§abasÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ler. Ã–SO'daki kerdeÅŸlerimize iftiralar atarak Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶lgelemek istediler. Bunlar PYD/YPG'ye verdikleri desteÄŸi Ã–SO'ya vermediler. O beÄŸenmedikleri Ã–SO, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 614 ÅŸehit verdi. Zeytin DalÄ± Operasyonu'nda ise ÅŸu ana kadar 302 ÅŸehit verdi." dedi.
ErdoÄŸan, Giresun 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
CUMHUR Ä°TTÄ°FAKI
2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz cumhur ittifakÄ±nÄ± gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en yÃ¼ksek oy oranlarÄ± ile tanÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. 2019 seÃ§imlerinde sandÄ±klarÄ± patlatacak milletin ve Ã¼mmetin beraberliÄŸini zirveye taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z.
Biz hizmetleri hayata geÃ§irirken dÃ¼nyanÄ±n en Ã§apsÄ±z muhalefer partisiyle de uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Ana muhalefet partisi FETÃ–'nÃ¼n eline tutuÅŸturduÄŸu paÃ§avralarla siyaseti esir almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
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AK Parti Trabzon kongresinde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KÄ±sa sÃ¼rede Tel RÄ±fat'Ä± da kontrol altÄ±na alÄ±p harekatÄ± hedefine ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z" dedi.
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Edirne'de, Selimiye Camisi, BÃ¼yÃ¼k Edirne Sinagogu, Edirne DarÃ¼ÅŸÅŸifasÄ±, KaraaÄŸaÃ§ eski tren garÄ±, MeriÃ§ ve Tunca kÃ¶prÃ¼leri, VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Edirne Belediyesi Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± kapatarak DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ±nÄ±n (WWF) DÃ¼nya Saati hareketine destek verdi.
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