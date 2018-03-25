19:59, 25 Mart 2018 Pazar

AVM'nin Ã§ocuk oyun bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yangÄ±n: 5 Ã¶lÃ¼, 30 yaralÄ±





Rusyaâ€™nÄ±n orta gÃ¼ney kesiminde bulunan Kemerovo ÅŸehrinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 5 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 30 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusyaâ€™nÄ±n orta gÃ¼ney kesiminde bulunan Kemerovo ÅŸehrinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 5 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Haller BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸehir merkezinde bulunan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin en Ã¼st katÄ±nda sinema salonlarÄ± ve Ã§ocuk oyun alanlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±mda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Rusya SoruÅŸturma Komitesi basÄ±n servisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yangÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ kadÄ±n, biri Ã§ocuk 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 30 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. YangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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