DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
01:54, 26 Mart 2018 Pazartesi
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 23:49, 25 Mart 2018 Pazar

  • PaylaÅŸ
AVM'nin Ã§ocuk oyun bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yangÄ±n: en az 37 Ã¶lÃ¼
AVM'nin Ã§ocuk oyun bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yangÄ±n: en az 37 Ã¶lÃ¼

Rusyaâ€™nÄ±n orta gÃ¼ney kesiminde bulunan Kemerovo ÅŸehrinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda en az 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 37 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusyaâ€™nÄ±n orta gÃ¼ney kesiminde bulunan Kemerovo ÅŸehrinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±ndaÂ en az 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Haller BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸehir merkezinde bulunan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin en Ã¼st katÄ±nda sinema salonlarÄ± ve Ã§ocuk oyun alanlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±mda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Rusya SoruÅŸturma Komitesi basÄ±n servisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, en az 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 37 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

YangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular yangÄ±n AVM rusya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Puigdemont gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ± Katalonya karÄ±ÅŸtÄ± 52 yaralÄ±
Puigdemont gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, Katalonya karÄ±ÅŸtÄ±: 52 yaralÄ±

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±larÄ±nÄ±n, eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont'un Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± sonrasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerde 4'Ã¼ polis 52 kiÅŸi yaralandÄ±, 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Irak ordusu PKK'nÄ±n Ã§ekildiÄŸi Sincar'da konuÅŸlandÄ±
Irak ordusu, PKK'nÄ±n Ã§ekildiÄŸi Sincar'da konuÅŸlandÄ±

Irak Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TÃ¼mgeneral Resul, "Sincar'da PKK'nÄ±n Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lgelerde gÃ¼Ã§lerimiz konuÅŸlandÄ±." dedi.
AVM'nin Ã§ocuk oyun bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yangÄ±n en az 37 Ã¶lÃ¼
AVM'nin Ã§ocuk oyun bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yangÄ±n: en az 37 Ã¶lÃ¼

Rusyaâ€™nÄ±n orta gÃ¼ney kesiminde bulunan Kemerovo ÅŸehrinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda en az 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 37 kiÅŸi yaralandÄ±.
ABD Taliban lideri Mansur'u 2016'da elinden kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ
ABD, Taliban lideri Mansur'u 2016'da elinden kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ

ABD'nin, Taliban'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼len lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'u 2016'da alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak ve yardÄ±m toplamak Ã¼zere Dubai'ye yaptÄ±ÄŸÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda son anda elinden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Mustaribin' gÃ¼Ã§lerinin 4 Filistinliyi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
'Mustaribin' gÃ¼Ã§lerinin 4 Filistinliyi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ez-Zahiriye kentinde Filistinli 4 gencin Ä°srail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
GurbetÃ§ilerden FransÄ±z belediyeye FETÃ– tepkisi
GurbetÃ§ilerden FransÄ±z belediyeye FETÃ– tepkisi

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te Ã¼Ã§ TÃ¼rk dernek, hazÄ±rladÄ±klarÄ± ortak bildiride, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼ (FETÃ–) destekleyen Clichy-Sous-Belediyesini kÄ±nadÄ±.
TÃ¼rkiye'nin BrÃ¼ksel BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine boyalÄ± saldÄ±rÄ±
TÃ¼rkiye'nin BrÃ¼ksel BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine boyalÄ± saldÄ±rÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ile iltisaklÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 10-12 kiÅŸilik grup, BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve BaÅŸkonsolosluk binalarÄ±nÄ±n Ã¶n cephesine boya atarak saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
ABD'den Ä°ncirlik haberlerine yalanlama
ABD'den Ä°ncirlik haberlerine yalanlama

ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), ABD'nin Ä°ncirlik ve Katar'da bulunan El Udeyd hava Ã¼slerinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Almanya'da camiye molotoflu saldÄ±rÄ±
Almanya'da camiye molotoflu saldÄ±rÄ±

Almanya'nÄ±n Hessen eyaletindeki Kassel kentinde bir camiye molotofkokteyli atÄ±ldÄ±. Herne ve Amberg kentlerindeki iki caminin duvarlarÄ±na ise Ä±rkÃ§Ä± ve tehdit mesajlarÄ± yazÄ±larak saldÄ±rÄ±da bulunuldu.
GÃ¼ney Kore'de kayalÄ±ÄŸa oturan gemidekiler kurtarÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Kore'de kayalÄ±ÄŸa oturan gemidekiler kurtarÄ±ldÄ±

GÃ¼ney Kore'nin gÃ¼neybatÄ± kÄ±yÄ±sÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir kayalÄ±ÄŸa Ã§arpan yolcu gemisindeki 163 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.
Somali meclisi yakÄ±nlarÄ±nda patlama
Somali meclisi yakÄ±nlarÄ±nda patlama

Somaliâ€™de meclisi yakÄ±nlarÄ±nda patlama meydana geldi
FransÄ±z siyasetÃ§i sosyal paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FransÄ±z siyasetÃ§i sosyal paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Fransa'da bir politikacÄ±nÄ±n, Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ rehine operasyonunda hayatÄ±nÄ± kaybeden jandarmanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dair yazdÄ±ÄŸÄ± tweet tepkilere neden oldu
quot Afrin ABD'ye bir mesajdÄ±r quot
"Afrin, ABD'ye bir mesajdÄ±r"

Eski Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, TÃ¼rkiye'nin, Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ABD'ye, kendisinin de bÃ¶lgede sÃ¶z sahibi olduÄŸu ve KÃ¼rtlerin kontrolÃ¼ altÄ±ndaki herhangi bir yapÄ±laÅŸmaya izin vermeyeceÄŸi mesajÄ±nÄ± ilettiÄŸini belirtti.
Eski Katalan lider Puigdemont Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Eski Katalan lider Puigdemont Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan Puidgemont'u Alman polisi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°ran Taliban'la mÃ¼zakereleri destekliyor
Ä°ran Taliban'la mÃ¼zakereleri destekliyor

Ä°ran DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Stratejik Konseyi BaÅŸkanÄ± Harrazi, Ã¼lkesinin Afgan hÃ¼kÃ¼meti ile Taliban arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini desteklediÄŸini belirtti
IKBY'de hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± kitlesel gÃ¶steri
IKBY'de hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± kitlesel gÃ¶steri

Erbil ve SÃ¼leymaniye kentlerindeki memurlar, hÃ¼kÃ¼metin geciken maaÅŸlarÄ±nÄ± kesintili bir ÅŸekilde Ã¶demesine karÅŸÄ± kitlesel gÃ¶steri dÃ¼zenledi

Haberler

Azerbaycan'daki yangÄ±nda 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Azerbaycan'daki yangÄ±nda 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Mekke'de yangÄ±n: 5 Ã¶lÃ¼
Mekke'de yangÄ±n 5 Ã¶lÃ¼

Trump Tower'da yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
Trump Tower'da yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Filipinler'de alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde yangÄ±n
Filipinler'de alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde yangÄ±n

Brezilya'da milli parkta yangÄ±n
Brezilya'da milli parkta yangÄ±n

Suudi Arabistan'da yangÄ±n : 14 Ã¶lÃ¼
Suudi Arabistan'da yangÄ±n 14 Ã¶lÃ¼

BeyoÄŸlu'nda 4 katlÄ± binada yangÄ±n
BeyoÄŸlu'nda 4 katlÄ± binada yangÄ±n

TarlabaÅŸÄ±'ndaki yangÄ±nda 3 kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼
TarlabaÅŸÄ±'ndaki yangÄ±nda 3 kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 