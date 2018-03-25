20:12, 25 Mart 2018 Pazar

ABD'den Ä°ncirlik haberlerine yalanlama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±, "ABD, ne TÃ¼rkiye'deki Ä°ncirlik Hava ÃœssÃ¼'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava ÃœssÃ¼'nden ayrÄ±lÄ±yor. Buna iliÅŸkin haberler yanlÄ±ÅŸ ve asÄ±lsÄ±zdÄ±r." denildi.

CENTCOM'un resmi Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "ABD, ne TÃ¼rkiye'deki Ä°ncirlik Hava ÃœssÃ¼'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava ÃœssÃ¼'nden ayrÄ±lÄ±yor. Buna iliÅŸkin haberler yanlÄ±ÅŸ ve asÄ±lsÄ±zdÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

AynÄ± dakikalarda ABD Merkez Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFCENT) resmi Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±mlanan mesajda da "ABD'nin TÃ¼rkiye ve Katar'daki Ä°ncirlik ve El Udeyd hava Ã¼slerinden ayrÄ±lÄ±yor olduÄŸunu iddia eden haberlerin sÄ±fÄ±r gerÃ§ekliÄŸi var." denildi.

Mesajda ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ortak gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± ile mÃ¼cadele etmek iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerektiÄŸi bir zamanda bu zararlÄ± haberler, bÃ¶lgedeki ortaklar arasÄ±nda gÃ¼vensizliÄŸi ve ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± besliyor."

Son birkaÃ§ haftadÄ±r ABD'nin Ä°ncirlik Ã¼ssÃ¼ndeki muharip kuvvetlerini Ã§ektiÄŸi iddia ediliyordu.

AyrÄ±ca ABD'nin Katar'da bulunan El Udeyd hava Ã¼ssÃ¼ndeki kuvvetlerini de azalttÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki haberler sonrasÄ± ABD'nin bu iki Ã¼sten Ã§ekileceÄŸi iddialarÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) ise ABD'nin DEAÅž ile mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nÄ±n azalmasÄ± ve Afganistan'daki Taliban karÅŸÄ±tÄ± operasyonlarÄ±n hÄ±zlanmasÄ±ndan dolayÄ± bazÄ± muharip kuvvetlerin Afganistanâ€™a takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderildiÄŸini ifade etmiÅŸti.

Pentagon ABD'nin Ä°ncirlik'ten Ã§ekileceÄŸine iliÅŸkin haberleri kesin bir dille yalanlamÄ±ÅŸtÄ±.