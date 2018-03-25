ABD'den Ä°ncirlik haberlerine yalanlama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±, "ABD, ne TÃ¼rkiye'deki Ä°ncirlik Hava ÃœssÃ¼'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava ÃœssÃ¼'nden ayrÄ±lÄ±yor. Buna iliÅŸkin haberler yanlÄ±ÅŸ ve asÄ±lsÄ±zdÄ±r." denildi.
CENTCOM'un resmi Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "ABD, ne TÃ¼rkiye'deki Ä°ncirlik Hava ÃœssÃ¼'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava ÃœssÃ¼'nden ayrÄ±lÄ±yor. Buna iliÅŸkin haberler yanlÄ±ÅŸ ve asÄ±lsÄ±zdÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
AynÄ± dakikalarda ABD Merkez Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFCENT) resmi Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±mlanan mesajda da "ABD'nin TÃ¼rkiye ve Katar'daki Ä°ncirlik ve El Udeyd hava Ã¼slerinden ayrÄ±lÄ±yor olduÄŸunu iddia eden haberlerin sÄ±fÄ±r gerÃ§ekliÄŸi var." denildi.
Mesajda ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Ortak gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± ile mÃ¼cadele etmek iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerektiÄŸi bir zamanda bu zararlÄ± haberler, bÃ¶lgedeki ortaklar arasÄ±nda gÃ¼vensizliÄŸi ve ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± besliyor."
Son birkaÃ§ haftadÄ±r ABD'nin Ä°ncirlik Ã¼ssÃ¼ndeki muharip kuvvetlerini Ã§ektiÄŸi iddia ediliyordu.
AyrÄ±ca ABD'nin Katar'da bulunan El Udeyd hava Ã¼ssÃ¼ndeki kuvvetlerini de azalttÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki haberler sonrasÄ± ABD'nin bu iki Ã¼sten Ã§ekileceÄŸi iddialarÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) ise ABD'nin DEAÅž ile mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nÄ±n azalmasÄ± ve Afganistan'daki Taliban karÅŸÄ±tÄ± operasyonlarÄ±n hÄ±zlanmasÄ±ndan dolayÄ± bazÄ± muharip kuvvetlerin Afganistanâ€™a takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderildiÄŸini ifade etmiÅŸti.
Pentagon ABD'nin Ä°ncirlik'ten Ã§ekileceÄŸine iliÅŸkin haberleri kesin bir dille yalanlamÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te Ã¼Ã§ TÃ¼rk dernek, hazÄ±rladÄ±klarÄ± ortak bildiride, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼ (FETÃ–) destekleyen Clichy-Sous-Belediyesini kÄ±nadÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ile iltisaklÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 10-12 kiÅŸilik grup, BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve BaÅŸkonsolosluk binalarÄ±nÄ±n Ã¶n cephesine boya atarak saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), ABD'nin Ä°ncirlik ve Katar'da bulunan El Udeyd hava Ã¼slerinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Rusyaâ€™nÄ±n orta gÃ¼ney kesiminde bulunan Kemerovo ÅŸehrinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 5 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 30 kiÅŸi yaralandÄ±.
Almanya'nÄ±n Hessen eyaletindeki Kassel kentinde bir camiye molotofkokteyli atÄ±ldÄ±. Herne ve Amberg kentlerindeki iki caminin duvarlarÄ±na ise Ä±rkÃ§Ä± ve tehdit mesajlarÄ± yazÄ±larak saldÄ±rÄ±da bulunuldu.
GÃ¼ney Kore'nin gÃ¼neybatÄ± kÄ±yÄ±sÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir kayalÄ±ÄŸa Ã§arpan yolcu gemisindeki 163 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.
Fransa'da bir politikacÄ±nÄ±n, Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ rehine operasyonunda hayatÄ±nÄ± kaybeden jandarmanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dair yazdÄ±ÄŸÄ± tweet tepkilere neden oldu
Eski Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, TÃ¼rkiye'nin, Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ABD'ye, kendisinin de bÃ¶lgede sÃ¶z sahibi olduÄŸu ve KÃ¼rtlerin kontrolÃ¼ altÄ±ndaki herhangi bir yapÄ±laÅŸmaya izin vermeyeceÄŸi mesajÄ±nÄ± ilettiÄŸini belirtti.
HakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan Puidgemont'u Alman polisi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°ran DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Stratejik Konseyi BaÅŸkanÄ± Harrazi, Ã¼lkesinin Afgan hÃ¼kÃ¼meti ile Taliban arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini desteklediÄŸini belirtti
Erbil ve SÃ¼leymaniye kentlerindeki memurlar, hÃ¼kÃ¼metin geciken maaÅŸlarÄ±nÄ± kesintili bir ÅŸekilde Ã¶demesine karÅŸÄ± kitlesel gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Afganistan'da HazaralarÄ±n gittiÄŸi camiye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin'de Kassam TugaylarÄ± "DayanÄ±klÄ±lÄ±k ve meydan okuma manevralarÄ±" adÄ±yla tatbikat baÅŸlattÄ±
Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda Filistinli gruplarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla ay sonunda yapÄ±lacak "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¶ncesinde BatÄ± Åžeria ve Gazze Ã§evresinde gÃ¼venlik tedbirlerini sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±ran Ä°srail ordusu, Ã¶zel birlikler ve keskin niÅŸancÄ±lara takviye yapacak
DÃ¼nyanÄ±n en uzun ikinci uÃ§uÅŸu 17 saat ile Avustralya-Ä°ngiltere arasÄ±nda Qantas havayollarÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildi.